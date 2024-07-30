Лига чемпионов30 июля 2024, 05:23 | Обновлено 30 июля 2024, 06:15
218
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Украинский арбитр будет работать на матче квалификации Лиги чемпионов
Виктор Копиевский получил назначение на матч между РФШ и Буде-Глимт
30 июля 2024, 05:23 | Обновлено 30 июля 2024, 06:15
218
0
Украинский арбитр Виктор Копиевский назначен главным рефери поединка квалификации Лиги чемпионов.
Матч 2-го раунда отбора Лиги чемпионов между РФШ (Латвия) и Буде-Глимт (Норвегия) состоится 30 июля в 20:00 в Риге.
Помощниками будут Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Четвертый арбитр – Дмитрий Панчишин.
На VAR будут работать судьи Николай Балакин и Алексей Деревинский.
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