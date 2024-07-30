Украинский арбитр будет работать на матче квалификации Лиги чемпионов

Украинский арбитр Виктор Копиевский назначен главным рефери поединка квалификации Лиги чемпионов.

Матч 2-го раунда отбора Лиги чемпионов между РФШ (Латвия) и Буде-Глимт (Норвегия) состоится 30 июля в 20:00 в Риге.

Помощниками будут Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Четвертый арбитр – Дмитрий Панчишин.

На VAR будут работать судьи Николай Балакин и Алексей Деревинский.