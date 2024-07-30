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Лига чемпионов
30 июля 2024, 05:23 | Обновлено 30 июля 2024, 06:15
218
0

Украинский арбитр будет работать на матче квалификации Лиги чемпионов

Виктор Копиевский получил назначение на матч между РФШ и Буде-Глимт

30 июля 2024, 05:23 | Обновлено 30 июля 2024, 06:15
218
0
Украинский арбитр будет работать на матче квалификации Лиги чемпионов
УПЛ. Виктор Копиевский

Украинский арбитр Виктор Копиевский назначен главным рефери поединка квалификации Лиги чемпионов.

Матч 2-го раунда отбора Лиги чемпионов между РФШ (Латвия) и Буде-Глимт (Норвегия) состоится 30 июля в 20:00 в Риге.

Помощниками будут Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Четвертый арбитр – Дмитрий Панчишин.

На VAR будут работать судьи Николай Балакин и Алексей Деревинский.

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Лига чемпионов РФШ Буде-Глимт судейские назначения Виктор Копиевский Семен Шлончак Дмитрий Панчишин Николай Балакин Алексей Деревинский
Николай Степанюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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