Назначены судьи на финал турнира четырех между Левым Берегом и Минаем

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на финальный матч мини-турнира четырех команд.

В решающем матче за право участия в УПЛ 2024/25 сыграют Левый берег (Киев) и Минай.

Главным арбитром поединка будет работать Александр Шандор из Львова. Ему помогут ассистенты Виктор Матяш (Донецк) и Александр Беркут (Сумы).

Четвертым арбитром будет Александр Афанасьев из Харькова, а наблюдателем арбитража – Виктор Дердо из Черноморска.

За VAR будет отвечать Роман Блавацкий из Львова, его ассистент – Максим Чертоляс из Херсона. Наблюдатель за системой VAR – Юрий Можаровский из Львова.