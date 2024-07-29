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Украина. Премьер лига
29 июля 2024, 09:23 | Обновлено 29 июля 2024, 09:32
681
1

Назначены судьи на финал турнира четырех между Левым Берегом и Минаем

Главным арбитром поединка будет работать Александр Шандор из Львова

29 июля 2024, 09:23 | Обновлено 29 июля 2024, 09:32
681
1
Назначены судьи на финал турнира четырех между Левым Берегом и Минаем
УАФ. Александр Шандор

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на финальный матч мини-турнира четырех команд.

В решающем матче за право участия в УПЛ 2024/25 сыграют Левый берег (Киев) и Минай.

Главным арбитром поединка будет работать Александр Шандор из Львова. Ему помогут ассистенты Виктор Матяш (Донецк) и Александр Беркут (Сумы).

Четвертым арбитром будет Александр Афанасьев из Харькова, а наблюдателем арбитража – Виктор Дердо из Черноморска.

За VAR будет отвечать Роман Блавацкий из Львова, его ассистент – Максим Чертоляс из Херсона. Наблюдатель за системой VAR – Юрий Можаровский из Львова.

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Где смотреть онлайн финал турнира четырех Левый Берег – Минай
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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Похоронная команда подобралась отличная. Все перечисленные фамилии были в разное время фигурантами футбольных скандалов как на футбольном поле, так и вне его. Особенно восхищает фамилия В.Дердо, бывшего председателя судейского комитета ФФУ, который при всех президентах остается на плаву в этой банке с пауками. Удивительно, как это он не пристроил в свою команду  сына, Сашу, мог бы его хоть на VAR посадить, чтобы помогал хоть как-то Минаю.
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