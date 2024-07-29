Назначены судьи на финал турнира четырех между Левым Берегом и Минаем
Главным арбитром поединка будет работать Александр Шандор из Львова
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на финальный матч мини-турнира четырех команд.
В решающем матче за право участия в УПЛ 2024/25 сыграют Левый берег (Киев) и Минай.
Главным арбитром поединка будет работать Александр Шандор из Львова. Ему помогут ассистенты Виктор Матяш (Донецк) и Александр Беркут (Сумы).
Четвертым арбитром будет Александр Афанасьев из Харькова, а наблюдателем арбитража – Виктор Дердо из Черноморска.
За VAR будет отвечать Роман Блавацкий из Львова, его ассистент – Максим Чертоляс из Херсона. Наблюдатель за системой VAR – Юрий Можаровский из Львова.
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