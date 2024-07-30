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30 июля 2024, 05:15 | Обновлено 30 июля 2024, 06:21
196
0

ВЕЛЕТЕНЬ: «Представлять Украину на таком турнире – это большой шанс»

Футболист олимпийской сборной поделился ожиданиями от матча против Аргентины

30 июля 2024, 05:15 | Обновлено 30 июля 2024, 06:21
196
0
ВЕЛЕТЕНЬ: «Представлять Украину на таком турнире – это большой шанс»
Взбирна. Владислав Велетень

Владислав Велетень, полузащитник олимпийской сборной Украины, поделился ожиданиями от решающего матча группового этапа Олимпийских игр против Аргентины, который начнется 30 июля в 18:00.

«Аргентина – это самый именитый наш соперник.

Сейчас трудно сказать, кто самый сильный, учитывая ситуацию в нашей группе. Сила нашей команды в единстве.

Представлять Украину на таком турнире — это большой шанс и им нужно пользоваться»», – сказал Великан.

После двух матчей у всех команд группы сборной Украины (кроме наших земляков и Аргентины, это Ирак и Марокко) есть по три очка в активе.

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Сергей Рипьюк Источник: Telegram
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