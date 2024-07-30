ВЕЛЕТЕНЬ: «Представлять Украину на таком турнире – это большой шанс»
Футболист олимпийской сборной поделился ожиданиями от матча против Аргентины
Владислав Велетень, полузащитник олимпийской сборной Украины, поделился ожиданиями от решающего матча группового этапа Олимпийских игр против Аргентины, который начнется 30 июля в 18:00.
«Аргентина – это самый именитый наш соперник.
Сейчас трудно сказать, кто самый сильный, учитывая ситуацию в нашей группе. Сила нашей команды в единстве.
Представлять Украину на таком турнире — это большой шанс и им нужно пользоваться»», – сказал Великан.
После двух матчей у всех команд группы сборной Украины (кроме наших земляков и Аргентины, это Ирак и Марокко) есть по три очка в активе.
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