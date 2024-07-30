ВЕЛЕТЕНЬ: «Представлять Украину на таком турнире – это большой шанс»

Владислав Велетень, полузащитник олимпийской сборной Украины, поделился ожиданиями от решающего матча группового этапа Олимпийских игр против Аргентины, который начнется 30 июля в 18:00.

«Аргентина – это самый именитый наш соперник.

Сейчас трудно сказать, кто самый сильный, учитывая ситуацию в нашей группе. Сила нашей команды в единстве.

Представлять Украину на таком турнире — это большой шанс и им нужно пользоваться»», – сказал Великан.

После двух матчей у всех команд группы сборной Украины (кроме наших земляков и Аргентины, это Ирак и Марокко) есть по три очка в активе.