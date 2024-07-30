Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль отклонил предложение о трансфере защитника
Англия
30 июля 2024, 04:55 | Обновлено 30 июля 2024, 05:55
205
0

Ливерпуль отклонил предложение о трансфере защитника

Сепп ван дер Берг остается в команде

30 июля 2024, 04:55 | Обновлено 30 июля 2024, 05:55
205
0
Ливерпуль отклонил предложение о трансфере защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Сепп ван дер Берг

Английский «Ливерпуль» получил предложения о трансферах полузащитника Ватару Эндо и защитника Сеппа ван дер Берга.

Японца хотел купить «Марсель», который возглавил Роберто Де Дзерби. Предложение составляло 11,8 миллиона фунтов стерлингов, но англичане ответили отказом.

За защитника Сеппа ван дер Берга (выступал прошлый сезон в аренде в «Майнце») нидерландский ПСВ предлагал 8,4 миллиона фунтов стерлингов, но «мерсисайдцы» оценили его в 29 миллионов.

Сам «Ливерпуль» после прихода нового главного тренера Арне Слота еще не подписал ни одного новичка.

По теме:
Риккардо КАЛАФЬОРИ: «С двенадцати лет мечтал играть в АПЛ»
Известный итальянский нападающий может продолжить карьеру в АПЛ
Звездный форвард Ман Сити объяснил свое желание покинуть клуб
трансферы трансферы АПЛ Ливерпуль ПСВ Марсель Ватару Эндо
Сергей Рипьюк Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХЛАНЬ: «Не думаю, что у Аргентины много тактики. Играют, будто орда бежит»
Футбол | 30 июля 2024, 02:50 3
ХЛАНЬ: «Не думаю, что у Аргентины много тактики. Играют, будто орда бежит»
ХЛАНЬ: «Не думаю, что у Аргентины много тактики. Играют, будто орда бежит»

Полузащитник олимпийской сборной Украины поделился мнением о сопернике

Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
Олимпийские игры | 29 июля 2024, 13:01 86
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо

Украинка уступила японской спортсменке Харуке Фунакубо

Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
Футбол | 29.07.2024, 20:05
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
«Он закончился». Экс-чемпион дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 29.07.2024, 11:05
«Он закончился». Экс-чемпион дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он закончился». Экс-чемпион дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Усик не помог. Ловчинский проиграл нокаутом в первом поединке на Олимпиаде
Олимпийские игры | 29.07.2024, 17:50
Усик не помог. Ловчинский проиграл нокаутом в первом поединке на Олимпиаде
Усик не помог. Ловчинский проиграл нокаутом в первом поединке на Олимпиаде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
29.07.2024, 06:05 2
Олимпийские игры
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
29.07.2024, 08:08
Олимпийские игры
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
29.07.2024, 07:05 2
Бокс
ВИДЕО. Как ветеран Чисора отправил Джо Джойса в нокдаун в 9-м раунде
ВИДЕО. Как ветеран Чисора отправил Джо Джойса в нокдаун в 9-м раунде
28.07.2024, 01:59 4
Бокс
ВИДЕО. Издевался над соперниками. Действия Забарного в игре против Арсенала
ВИДЕО. Издевался над соперниками. Действия Забарного в игре против Арсенала
28.07.2024, 03:43 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил наставника после отставки Скрипника
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил наставника после отставки Скрипника
28.07.2024, 20:15
Футбол
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
29.07.2024, 17:31 2
Футбол
Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ
Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ
28.07.2024, 23:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем