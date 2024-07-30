Ливерпуль отклонил предложение о трансфере защитника

Английский «Ливерпуль» получил предложения о трансферах полузащитника Ватару Эндо и защитника Сеппа ван дер Берга.

Японца хотел купить «Марсель», который возглавил Роберто Де Дзерби. Предложение составляло 11,8 миллиона фунтов стерлингов, но англичане ответили отказом.

За защитника Сеппа ван дер Берга (выступал прошлый сезон в аренде в «Майнце») нидерландский ПСВ предлагал 8,4 миллиона фунтов стерлингов, но «мерсисайдцы» оценили его в 29 миллионов.

Сам «Ливерпуль» после прихода нового главного тренера Арне Слота еще не подписал ни одного новичка.