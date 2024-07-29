Отказали Де Дзерби. Ливерпуль не захотел продавать хавбека в Марсель
Ватару Эндо не перейдет в «Марсель»
Английский «Ливерпуль» отклонил предложение «Марселя» касательно хавбека Ватару Эндо. Французский клуб предлагал за 31-летнего полузащитника 14 миллионов евро.
«Мерсисайдцы» приобрели его минувшим летом у «Штутграта» за 20 миллионов евро. В АПЛ Ватару провел 29 встреч и забил 1 гол.
Скорее всего, в «Ливерпуле» он не задержится. На него претендуют несколько клубов Бундеслиги.
Ватару за карьеру также выступал за бельгийский «Сент-Трюйден» и японский «Урава Ред Даймодс». Портал transfermarkt оценивает футболиста в 13 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта дебютировала на Олимпийских играх с победы над Лулу Сан в 1/32 финала
Сербские фанаты тяжело пережили избиение их команды в Люблине