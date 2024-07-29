Отказали Де Дзерби. Ливерпуль не захотел продавать хавбека в Марсель

Английский «Ливерпуль» отклонил предложение «Марселя» касательно хавбека Ватару Эндо. Французский клуб предлагал за 31-летнего полузащитника 14 миллионов евро.

«Мерсисайдцы» приобрели его минувшим летом у «Штутграта» за 20 миллионов евро. В АПЛ Ватару провел 29 встреч и забил 1 гол.

Скорее всего, в «Ливерпуле» он не задержится. На него претендуют несколько клубов Бундеслиги.

Ватару за карьеру также выступал за бельгийский «Сент-Трюйден» и японский «Урава Ред Даймодс». Портал transfermarkt оценивает футболиста в 13 млн евро.