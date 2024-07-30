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  4. Риккардо КАЛАФЬОРИ: «С двенадцати лет мечтал играть в АПЛ»
Англия
30 июля 2024, 03:55 | Обновлено 30 июля 2024, 05:22
128
1

Риккардо КАЛАФЬОРИ: «С двенадцати лет мечтал играть в АПЛ»

Новичок лондонского «Арсенала» рассказал о первых шагах в команде

30 июля 2024, 03:55 | Обновлено 30 июля 2024, 05:22
128
1
Риккардо КАЛАФЬОРИ: «С двенадцати лет мечтал играть в АПЛ»
Арсенал Лондон. Риккардо Калафьори

​Лондонский «Арсенал» объявил о трансфере защитника «Болоньи» Риккардо Калафьори. После перехода новичок «канониров», который может сыграть в центре обороны и на левом фланге, поделился эмоциями с клубной пресс-службой.

«Это невероятное чувство. До сих пор было тяжело, но, наконец, мы здесь, и я не могу дождаться, чтобы начать тренироваться с командой и играть для болельщиков.

На самом деле, это была моя мечта с 12 или 13 лет, потому что я вижу здесь уровень лиги и лучшие игроки мира, как для меня, играют здесь. Это мечта не только для меня, но и для всех.

Я много общался с тренером и Эду, и они меня убедили, но я уже сам убедился.

Я только познакомился с Жоржинью месяц назад, но я вижу, что он действительно хороший парень. Я уже был уверен, но он меня заставил. Он сказал: «Приходи, приходи, приходи! Вам понравится быть здесь, команда отличная, и персонал, все хорошо». Вы можете увидеть это уже с первых нескольких минут здесь.

Я пришел сюда, чтобы играть, поэтому я сделаю все, чтобы играть и дать что-нибудь команде. Я надеюсь, что смогу это сделать из первых нескольких игр.

С моей точки зрения, это только начало, начало чего-то большего. Я рад начать играть за «Арсенал» и выигрывать трофеи», – сказал Калафьори.

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Арсенал Лондон
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Lesovij7
Погано для Зінченко, скоріш за все будуть продавати
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