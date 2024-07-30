Металлист 1925 представил тренера второй команды

Максим Цвиренко, ранее работавший тренером-аналитиком в «Металлисте 1925», был назначен главным тренером второй команды клуба.

Сегодня перед тренировкой генеральный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин и исполняющий обязанности главного тренера основной команды Сергей Карпенко представили Максима Цвиренко команде. Ранее именно Сергей Карпенко был предшественником Цвиренко на должности тренера второй команды, но пошел на повышение.

В тренерский штаб вошли ассистент тренера Максим Ермоленко, тренер вратарей Сергей Вольваков и тренер по физической подготовке Вадим Раевский.

Максим Цвиренко родился 6 декабря 1998 года в Харькове. В профессиональной карьере выступал за «Металлист 1925» и «Горняк-Спорт».

Тренерскую карьеру начал в январе 2023 года как тренер-аналитик главной команды «Металлиста 1925»» и работал на этом посту последние полтора года.