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Молодежные турниры
30 июля 2024, 02:50 | Обновлено 30 июля 2024, 03:10
115
3

ХЛАНЬ: «Не думаю, что у Аргентины много тактики. Играют, будто орда бежит»

Полузащитник олимпийской сборной Украины поделился мнением о сопернике

30 июля 2024, 02:50 | Обновлено 30 июля 2024, 03:10
115
3
ХЛАНЬ: «Не думаю, что у Аргентины много тактики. Играют, будто орда бежит»
УАФ. Максим Хлань

Полузащитник сборной Украины U23 Максим Хлань поделился мнением о матче третьего тура группового этапа Олимпиады против Аргентины, который начнется 30 июля в 18:00.

«Что вообще думаю об Аргентине? Это очень агрессивная команда, боевая, они бьются.

Я не думаю, что у них много тактики, у них больше навалистый футбол. Знаете, как орда бежит – все навалом на ворота.

Мы остановим это, мы уверены, что это остановим. И еще покажем, как мы умеем бежать на ворота», – сказал Хлань.

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Сергей Рипьюк Источник: Telegram
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Олексій Коваль
Іноді краще жувати...
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0
Олексій Коваль
Піпец, вони біжать на ворота ордою, але ми їм покажемо як треба біжати на ворота ордою
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0
Олексій Коваль
Опа, а хто тебе думати вимушив?!? Слухай тренера!!!!
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-1
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