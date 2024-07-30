Молодежные турниры30 июля 2024, 02:50 | Обновлено 30 июля 2024, 03:10
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ХЛАНЬ: «Не думаю, что у Аргентины много тактики. Играют, будто орда бежит»
Полузащитник олимпийской сборной Украины поделился мнением о сопернике
30 июля 2024, 02:50 | Обновлено 30 июля 2024, 03:10
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3
Полузащитник сборной Украины U23 Максим Хлань поделился мнением о матче третьего тура группового этапа Олимпиады против Аргентины, который начнется 30 июля в 18:00.
«Что вообще думаю об Аргентине? Это очень агрессивная команда, боевая, они бьются.
Я не думаю, что у них много тактики, у них больше навалистый футбол. Знаете, как орда бежит – все навалом на ворота.
Мы остановим это, мы уверены, что это остановим. И еще покажем, как мы умеем бежать на ворота», – сказал Хлань.
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Комментарии 3
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Іноді краще жувати...
Піпец, вони біжать на ворота ордою, але ми їм покажемо як треба біжати на ворота ордою
Опа, а хто тебе думати вимушив?!? Слухай тренера!!!!
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