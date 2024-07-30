ХЛАНЬ: «Не думаю, что у Аргентины много тактики. Играют, будто орда бежит»

Полузащитник сборной Украины U23 Максим Хлань поделился мнением о матче третьего тура группового этапа Олимпиады против Аргентины, который начнется 30 июля в 18:00.

«Что вообще думаю об Аргентине? Это очень агрессивная команда, боевая, они бьются.

Я не думаю, что у них много тактики, у них больше навалистый футбол. Знаете, как орда бежит – все навалом на ворота.

Мы остановим это, мы уверены, что это остановим. И еще покажем, как мы умеем бежать на ворота», – сказал Хлань.