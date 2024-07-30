Новичок Баварии травмировался в товаришеском матче

Как сообщает журналист Михель Шроэр, новичок мюнхенской «Баварии» Хироки Ито получил травму в товарищеском матче против «Дюрена».

«Макс Эберль о травме Хироки Ито: «Вероятно, сломана плесневая кость. Поэтому он будет выбыть надолго», – написал журналист в соцсети Х.

Напомним, Хироки Ито перешел этим летом в «Баварию» из «Штутгарта». Цена трансфера японца составила 30 миллионов евро. В предыдущем сезоне он отыграл 29 матчей и отдал две голевые передачи.