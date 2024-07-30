Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок Баварии травмировался в товаришеском матче
Германия
30 июля 2024, 02:30 | Обновлено 30 июля 2024, 02:53
90
1

Новичок Баварии травмировался в товаришеском матче

Хироки Ито получил перелом

30 июля 2024, 02:30 | Обновлено 30 июля 2024, 02:53
90
1
Новичок Баварии травмировался в товаришеском матче
ФК Бавария. Хироки Ито

Как сообщает журналист Михель Шроэр, новичок мюнхенской «Баварии» Хироки Ито получил травму в товарищеском матче против «Дюрена».

«Макс Эберль о травме Хироки Ито: «Вероятно, сломана плесневая кость. Поэтому он будет выбыть надолго», – написал журналист в соцсети Х.

Напомним, Хироки Ито перешел этим летом в «Баварию» из «Штутгарта». Цена трансфера японца составила 30 миллионов евро. В предыдущем сезоне он отыграл 29 матчей и отдал две голевые передачи.

По теме:
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте
ФОТО. Известный украинский теннисист перенес операцию на колене
В Баварии раскритиковали игру команды в очередном спарринге лета-2024
Бавария чемпионат Германии по футболу травма
Сергей Рипьюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 29 июля 2024, 08:08 0
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Руслан РОТАНЬ: «Практически все 48 часов отдыха посвятили восстановлению»
Футбол | 29 июля 2024, 21:59 0
Руслан РОТАНЬ: «Практически все 48 часов отдыха посвятили восстановлению»
Руслан РОТАНЬ: «Практически все 48 часов отдыха посвятили восстановлению»

Тренер сборной Украины U-23 поделился от ожидания от матча против Аргентины

Без медали. Украина завершила финал в спортивной гимнастике на Олимпиаде
Олимпийские игры | 29.07.2024, 21:11
Без медали. Украина завершила финал в спортивной гимнастике на Олимпиаде
Без медали. Украина завершила финал в спортивной гимнастике на Олимпиаде
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
Бокс | 29.07.2024, 07:05
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
Усик не помог. Ловчинский проиграл нокаутом в первом поединке на Олимпиаде
Олимпийские игры | 29.07.2024, 17:50
Усик не помог. Ловчинский проиграл нокаутом в первом поединке на Олимпиаде
Усик не помог. Ловчинский проиграл нокаутом в первом поединке на Олимпиаде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дані Рохас
ужас
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ
Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ
28.07.2024, 23:00 3
Футбол
Сабо прокомментировал историческую победу сборной Украины на Олимпиаде
Сабо прокомментировал историческую победу сборной Украины на Олимпиаде
28.07.2024, 09:48 10
Олимпийские игры
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
29.07.2024, 13:01 86
Олимпийские игры
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
29.07.2024, 17:31 2
Футбол
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
29.07.2024, 06:05 2
Олимпийские игры
Новый Килианн у Франции. Футбол на ОИ: определены два четвертьфиналиста
Новый Килианн у Франции. Футбол на ОИ: определены два четвертьфиналиста
28.07.2024, 00:23 1
Олимпийские игры
Британские болельщики восторженно приняли Усика перед боем Джойс – Чисора
Британские болельщики восторженно приняли Усика перед боем Джойс – Чисора
28.07.2024, 08:54 1
Бокс
Неожиданно! Форвард сборной Украины станет игроком победителя еврокубка
Неожиданно! Форвард сборной Украины станет игроком победителя еврокубка
28.07.2024, 21:15 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем