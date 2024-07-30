Новичок Баварии травмировался в товаришеском матче
Хироки Ито получил перелом
Как сообщает журналист Михель Шроэр, новичок мюнхенской «Баварии» Хироки Ито получил травму в товарищеском матче против «Дюрена».
«Макс Эберль о травме Хироки Ито: «Вероятно, сломана плесневая кость. Поэтому он будет выбыть надолго», – написал журналист в соцсети Х.
Напомним, Хироки Ито перешел этим летом в «Баварию» из «Штутгарта». Цена трансфера японца составила 30 миллионов евро. В предыдущем сезоне он отыграл 29 матчей и отдал две голевые передачи.
Max #Eberl über die Verletzung von Hiroki #Ito: „Der Mittelfuß ist wahrscheinlich gebrochen. Er wird dementsprechend lange ausfallen.” #FCBayern #Bayern— Michel Schröer (@MichelSchroeer) July 28, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа
Тренер сборной Украины U-23 поделился от ожидания от матча против Аргентины