ОФИЦИАЛЬНО. Бавария отдала 30 миллионов за японского защитника
Хироки Ито покинул «Штутгарт»
Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о подписании центрального защитника «Штутгарта» и сборной Японии Хироки Ито. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на четыре года – до лета 2028 года.
Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Ито обошелся «Баварии» в 30 миллионов евро. Японский защитник стал первым подписанием нового главного тренера «Баварии» Венсана Компани.
В нынешнем сезоне Хироки Ито провел 29 матчей за «Штутгарт» во всех турнирах, в которых отличился двумя голевыми передачами.
It's official! ✍️ #FCBayern have signed Hiroki Ito 🔴⚪#MiaSanMia #ServusHiroki pic.twitter.com/KXmrvJHjjU— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 13, 2024
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