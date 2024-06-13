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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария отдала 30 миллионов за японского защитника
Германия
13 июня 2024, 18:45 |
1059
3

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария отдала 30 миллионов за японского защитника

Хироки Ито покинул «Штутгарт»

13 июня 2024, 18:45 |
1059
3
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария отдала 30 миллионов за японского защитника
ФК Бавария. Хироки Ито

Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о подписании центрального защитника «Штутгарта» и сборной Японии Хироки Ито. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на четыре года – до лета 2028 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Ито обошелся «Баварии» в 30 миллионов евро. Японский защитник стал первым подписанием нового главного тренера «Баварии» Венсана Компани.

В нынешнем сезоне Хироки Ито провел 29 матчей за «Штутгарт» во всех турнирах, в которых отличился двумя голевыми передачами.

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Олег Дидух Источник: ФК Бавария
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Sergio
типова баварія, послаблюють конкурентів
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