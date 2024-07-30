ФОТО. Звездный испанский полузащитник сменил имидж в честь победы на Евро

Испанский полузащитник Педри Гонсалес изменил внешность в честь триумфа его сборной на Евро.

Накануне чемпионата игрок дал слово отрастить усы в случае победы команды. Позднее, уже в ходе турнира, он подтвердил это намерение в одном из интервью.

29 июля игрок «Барселоны» поделился в Instagram фотографией в новом образе, с подписью: «Las promesas estan para cumplirlas», что переводится, как «обещания нужно держать».

ФОТО. Звездный испанский полузащитник сменил имидж