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  4. ФОТО. Звездный испанский полузащитник сменил имидж в честь победы на Евро
Испания
30 июля 2024, 01:58 | Обновлено 30 июля 2024, 02:10
72
0

ФОТО. Звездный испанский полузащитник сменил имидж в честь победы на Евро

Педри сдержал обещание отрастить усы в случае триумфа национальной команды

30 июля 2024, 01:58 | Обновлено 30 июля 2024, 02:10
72
0
ФОТО. Звездный испанский полузащитник сменил имидж в честь победы на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Испанский полузащитник Педри Гонсалес изменил внешность в честь триумфа его сборной на Евро.

Накануне чемпионата игрок дал слово отрастить усы в случае победы команды. Позднее, уже в ходе турнира, он подтвердил это намерение в одном из интервью.

29 июля игрок «Барселоны» поделился в Instagram фотографией в новом образе, с подписью: «Las promesas estan para cumplirlas», что переводится, как «обещания нужно держать».

ФОТО. Звездный испанский полузащитник сменил имидж

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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