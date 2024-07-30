Испания30 июля 2024, 01:58 | Обновлено 30 июля 2024, 02:10
72
0
ФОТО. Звездный испанский полузащитник сменил имидж в честь победы на Евро
Педри сдержал обещание отрастить усы в случае триумфа национальной команды
30 июля 2024, 01:58 | Обновлено 30 июля 2024, 02:10
72
0
Испанский полузащитник Педри Гонсалес изменил внешность в честь триумфа его сборной на Евро.
Накануне чемпионата игрок дал слово отрастить усы в случае победы команды. Позднее, уже в ходе турнира, он подтвердил это намерение в одном из интервью.
29 июля игрок «Барселоны» поделился в Instagram фотографией в новом образе, с подписью: «Las promesas estan para cumplirlas», что переводится, как «обещания нужно держать».
ФОТО. Звездный испанский полузащитник сменил имидж
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 29 июля 2024, 06:23 37
Sport.ua представляет анонс 3-го дня ОИ-2024 совместно с FAVBET
Олимпийские игры | 29 июля 2024, 08:08 0
Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа
Футбол | 29.07.2024, 20:05
Олимпийские игры | 29.07.2024, 17:08
Олимпийские игры | 29.07.2024, 20:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.07.2024, 17:31 2
28.07.2024, 21:15 10
28.07.2024, 01:40 19
29.07.2024, 07:05 2
28.07.2024, 23:00 3
28.07.2024, 12:59 27
28.07.2024, 00:23 1
28.07.2024, 09:48 10