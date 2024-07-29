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Теннис
29 июля 2024, 23:55 | Обновлено 30 июля 2024, 00:47
1330
0

Ястремская прокомментировала игру в парном разряде с Костюк

29 июля украинские теннисистки одолели польский дуэт в 1/16 финала Олимпиады-2024

29 июля 2024, 23:55 | Обновлено 30 июля 2024, 00:47
1330
0
Ястремская прокомментировала игру в парном разряде с Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская и Марта Костюк

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) прокомментировала игру в парном разряде с Мартой Костюк.

«Мы с Мартой давно не играли вместе. Сначала мы входили в ритм, а потом более-менее разыгрались. Было приятно. Такая небольшая ностальгия по тому, как мы раньше играли. Думаю, что для первого круга сыграли неплохо.

Сначала мы входили в игру, втягивались в нее. Плюс у нас не было много времени отдохнуть после одиночных матчей, нужно было немного времени, чтобы разыграться. А уже потом, как вошли в этот темп, ничего особенного не делали, стали стабильными, и все. На второй сет они почувствовали, что мы их немного поджимали, и так все и закончилось.

Не могу сказать, что мы уже очень разные по характеру. Она — горячая и эмоциональная, я тоже. Поэтому, когда мы находимся в балансе, все хорошо получается. Думаю, что у нас есть хорошее преимущество, учитывая нашу игру и характер».

29 июля Костюк и Ястремская одолели польский дуэтМагда Линетт / Алисия Росольска в 1/16 финала Олимпиады-2024.

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Алексей Тиньков Источник: Суспильне Спорт
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