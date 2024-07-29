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  4. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне было тяжеловато подавать, играть высокие мячи»
WTA
29 июля 2024, 23:44 | Обновлено 30 июля 2024, 00:01
640
2

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне было тяжеловато подавать, играть высокие мячи»

Украинская теннисистка прокомментировала вылет из одиночного разряда на Олимпийских играх 2024

29 июля 2024, 23:44 | Обновлено 30 июля 2024, 00:01
640
2
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне было тяжеловато подавать, играть высокие мячи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) прокомментировала вылет из одиночного разряда на Олимпийских играх 2024.

«Мне, наверное, не хватило немного физической подготовки и спокойствия. У меня немного болит плечо, я поеду в олимпийскую деревню и спрошу, можно ли сделать МРТ, потому что оно беспокоит еще с Уимблдона. Мне было тяжеловато подавать, играть высокие мячи. Из-за этого я нервничала, не чувствовала себя на все 100%.

Грустно, что это происходит именно на Олимпиаде. Не было сил во втором сете? Во втором сете были возможности, они были весь матч. Я сама упустила эти шансы, делала глупые ошибки. Наверное, это из-за того, что я не была спокойной внутри, потому что переживала из-за своего физического состояния».

29 июля Даяна завершила выступления на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде, уступив Камиле Осорио в 1/16 финала.

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Алексей Тиньков Источник: Суспильне Спорт
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Комментарии 2
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introvert
Даяна якось різко стала схожа на Векіч.
Спорт.уа, приберіть фото і не соромтеся, а я приберу свій коментар.
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