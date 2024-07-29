Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне было тяжеловато подавать, играть высокие мячи»
Украинская теннисистка прокомментировала вылет из одиночного разряда на Олимпийских играх 2024
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) прокомментировала вылет из одиночного разряда на Олимпийских играх 2024.
«Мне, наверное, не хватило немного физической подготовки и спокойствия. У меня немного болит плечо, я поеду в олимпийскую деревню и спрошу, можно ли сделать МРТ, потому что оно беспокоит еще с Уимблдона. Мне было тяжеловато подавать, играть высокие мячи. Из-за этого я нервничала, не чувствовала себя на все 100%.
Грустно, что это происходит именно на Олимпиаде. Не было сил во втором сете? Во втором сете были возможности, они были весь матч. Я сама упустила эти шансы, делала глупые ошибки. Наверное, это из-за того, что я не была спокойной внутри, потому что переживала из-за своего физического состояния».
29 июля Даяна завершила выступления на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде, уступив Камиле Осорио в 1/16 финала.
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