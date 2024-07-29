Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Мне было тяжеловато подавать, играть высокие мячи»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 28) прокомментировала вылет из одиночного разряда на Олимпийских играх 2024.

«Мне, наверное, не хватило немного физической подготовки и спокойствия. У меня немного болит плечо, я поеду в олимпийскую деревню и спрошу, можно ли сделать МРТ, потому что оно беспокоит еще с Уимблдона. Мне было тяжеловато подавать, играть высокие мячи. Из-за этого я нервничала, не чувствовала себя на все 100%.

Грустно, что это происходит именно на Олимпиаде. Не было сил во втором сете? Во втором сете были возможности, они были весь матч. Я сама упустила эти шансы, делала глупые ошибки. Наверное, это из-за того, что я не была спокойной внутри, потому что переживала из-за своего физического состояния».

29 июля Даяна завершила выступления на Олимпиаде-2024 в одиночном разряде, уступив Камиле Осорио в 1/16 финала.