Матч Украины против Аргентины на Олимпиаде обслужит рефери из Мавритании
Ключевой матч заключительного тура группового этапа
УАФ объявила о том, что матч 3-го тура группового раунда олимпийского футбольного турнира между Украиной U-23 и Аргентиной U-23 обслужит арбитр из Мавритании Дахане Бейда.
Ему будут помогать арбитры Жерсон Сантуш (Ангола), Стефан Ембе (Кения) и Самирах Набадда (Уганда). За систему VAR будут отвечать нидерландец Роб Диперинк и уругваец Леодан Гонсалес.
Ранее тренер Руслан Ротань заявил, что разочарован судейством в первых двух матчах, где в ворота сборной Украины назначили два пенальти и показали одну красную карточку.
Перед последним туром в группе у четырех сборных по 3 очка.
Матч Украины и Аргентины состоится 30 июля, начало в 18:00.
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