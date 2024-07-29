Матч Украины против Аргентины на Олимпиаде обслужит рефери из Мавритании

УАФ объявила о том, что матч 3-го тура группового раунда олимпийского футбольного турнира между Украиной U-23 и Аргентиной U-23 обслужит арбитр из Мавритании Дахане Бейда.

Ему будут помогать арбитры Жерсон Сантуш (Ангола), Стефан Ембе (Кения) и Самирах Набадда (Уганда). За систему VAR будут отвечать нидерландец Роб Диперинк и уругваец Леодан Гонсалес.

Ранее тренер Руслан Ротань заявил, что разочарован судейством в первых двух матчах, где в ворота сборной Украины назначили два пенальти и показали одну красную карточку.

Перед последним туром в группе у четырех сборных по 3 очка.

Матч Украины и Аргентины состоится 30 июля, начало в 18:00.