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Футбол
29 июля 2024, 21:40 | Обновлено 29 июля 2024, 22:46
993
9

Матч Украины против Аргентины на Олимпиаде обслужит рефери из Мавритании

Ключевой матч заключительного тура группового этапа

29 июля 2024, 21:40 | Обновлено 29 июля 2024, 22:46
993
9
Матч Украины против Аргентины на Олимпиаде обслужит рефери из Мавритании
Getty Images/Global Images Ukraine

УАФ объявила о том, что матч 3-го тура группового раунда олимпийского футбольного турнира между Украиной U-23 и Аргентиной U-23 обслужит арбитр из Мавритании Дахане Бейда.

Ему будут помогать арбитры Жерсон Сантуш (Ангола), Стефан Ембе (Кения) и Самирах Набадда (Уганда). За систему VAR будут отвечать нидерландец Роб Диперинк и уругваец Леодан Гонсалес.

Ранее тренер Руслан Ротань заявил, что разочарован судейством в первых двух матчах, где в ворота сборной Украины назначили два пенальти и показали одну красную карточку.

Перед последним туром в группе у четырех сборных по 3 очка.

Матч Украины и Аргентины состоится 30 июля, начало в 18:00.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 9
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Vbolivalnyk-Peter
А в Мавританії той арбітр правила вивчав слухаючи футбол по радіо. Він взагалі коли-небудь бачив як то грають вживу....? Що за брєд на такі матчі призначати папуасів. Призначте якогось японця, канадця, австралійця - ну чому папуас....?
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+7
vitaha33
Судан, Гондурас, Мавританія... Чвертьфінал буде Сомалі чи Мадагаскар?
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+7
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zzg77
Этот назначит два пенальти в ворота Аргентины! 
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0
Vovan78
Це приколи такі від олімпійського комітету? На наступний матч вийде рефері з списом і сокирою за поясом і запропонує викурити трубку миру перед грою, а замість жовтих карток буде здіймати скальпи з порушників?
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0
Boodya
А з Гваделупи є арбітри на ОІ? Просто цікаво?
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0
adidas777
Це просто якесь знущання з усіх! 
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0
Микола Захарченко
Тут питання в тому , що аргентинці можуть " задавити " такого суддю своїм авторитетом... Добре , що хоч на ВАР суддя з Нідерландів .
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0
Лига
Еб_нуться ещё один кантон, будем выигрывать это кантон добавит 25 минут минимум 
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-1
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