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  4. Руслан РОТАНЬ: «Аргентина – фаворит в матче с Украиной, это факт»
Футбол
29 июля 2024, 18:28 |
1224
1

Руслан РОТАНЬ: «Аргентина – фаворит в матче с Украиной, это факт»

Команда надеется удивить болельщиков в решающем матче группы

29 июля 2024, 18:28 |
1224
1
Руслан РОТАНЬ: «Аргентина – фаворит в матче с Украиной, это факт»
УАФ. Руслан Ротань

Тренер сборной Украины U-23 Руслан Ротань оценил предстоящий матч 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира, в котором команда сыграет против Аргентины U-23.

«Первый матч был неудачным по результату, поэтому стремились только побеждать Марокко. Первый тайм мне очень понравился, а во втором тайме сказался наш чемпионат, где нет болельщиков на трибунах. А тут все за Марокко болели. Еще судейство мне очень не понравилось в этих двух матчах».

«С Аргентиной нужна только победа, и это факт. И Аргентина будет фаворитом, тоже факт. Нужно очень хотеть и выгрызать те матчи, где не все удается. Все зависит от нас в последнем матче, и это главное».

«Ни от кого не зависим больше. 100% будет в два раза сложнее, чем с Марокко. Нужно восстановиться, это самое важно», – сказал Ротань.

Матч пройдет 30 июля, начало в 18:00. Перед последним туром четыре сборные набрали по 3 очка.

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Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Nick.Grabowski
1. Добре проаналізувати гру команди Аргентини: її сильні та слабкі сторони.
2. Розібрати уважно кожного гравця збірної Аргентини.
3. Зрозуміти як та звідки краще бити по воротам, враховуючи специфіку власних гравців, так і специфіку збірної Аргентини. 
4. Напрацювати комбінації та заготовки (стандарти, кутові, вкидання м'яч) до матчу.
5. Зробити сюрпризи для аргентинців, врахувавши стандартні рішення, які застосовували  гравці збірної України з Іраком та Марокко. 
6. Визначити найбільш зрілих, готових емоційно та фізично гравців у власній збірній на матч. 
7. Зробити аналіз судді матчу, його специфіку. Дати інструкцію гравцям
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