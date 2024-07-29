Руслан РОТАНЬ: «Аргентина – фаворит в матче с Украиной, это факт»
Команда надеется удивить болельщиков в решающем матче группы
Тренер сборной Украины U-23 Руслан Ротань оценил предстоящий матч 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира, в котором команда сыграет против Аргентины U-23.
«Первый матч был неудачным по результату, поэтому стремились только побеждать Марокко. Первый тайм мне очень понравился, а во втором тайме сказался наш чемпионат, где нет болельщиков на трибунах. А тут все за Марокко болели. Еще судейство мне очень не понравилось в этих двух матчах».
«С Аргентиной нужна только победа, и это факт. И Аргентина будет фаворитом, тоже факт. Нужно очень хотеть и выгрызать те матчи, где не все удается. Все зависит от нас в последнем матче, и это главное».
«Ни от кого не зависим больше. 100% будет в два раза сложнее, чем с Марокко. Нужно восстановиться, это самое важно», – сказал Ротань.
Матч пройдет 30 июля, начало в 18:00. Перед последним туром четыре сборные набрали по 3 очка.
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2. Розібрати уважно кожного гравця збірної Аргентини.
3. Зрозуміти як та звідки краще бити по воротам, враховуючи специфіку власних гравців, так і специфіку збірної Аргентини.
4. Напрацювати комбінації та заготовки (стандарти, кутові, вкидання м'яч) до матчу.
5. Зробити сюрпризи для аргентинців, врахувавши стандартні рішення, які застосовували гравці збірної України з Іраком та Марокко.
6. Визначити найбільш зрілих, готових емоційно та фізично гравців у власній збірній на матч.
7. Зробити аналіз судді матчу, його специфіку. Дати інструкцію гравцям