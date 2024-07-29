Руслан РОТАНЬ: «Аргентина – фаворит в матче с Украиной, это факт»

Тренер сборной Украины U-23 Руслан Ротань оценил предстоящий матч 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира, в котором команда сыграет против Аргентины U-23.

«Первый матч был неудачным по результату, поэтому стремились только побеждать Марокко. Первый тайм мне очень понравился, а во втором тайме сказался наш чемпионат, где нет болельщиков на трибунах. А тут все за Марокко болели. Еще судейство мне очень не понравилось в этих двух матчах».

«С Аргентиной нужна только победа, и это факт. И Аргентина будет фаворитом, тоже факт. Нужно очень хотеть и выгрызать те матчи, где не все удается. Все зависит от нас в последнем матче, и это главное».

«Ни от кого не зависим больше. 100% будет в два раза сложнее, чем с Марокко. Нужно восстановиться, это самое важно», – сказал Ротань.

Матч пройдет 30 июля, начало в 18:00. Перед последним туром четыре сборные набрали по 3 очка.