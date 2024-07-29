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Украина. Премьер лига
29 июля 2024, 18:41 | Обновлено 29 июля 2024, 18:45
1062
0

ОФИЦИАЛЬНО. Гочолеишвили арендован Копенгагеном. Сколько получил Шахтер?

Датчане официально подтвердили – Гиорги будет выступать за их команду до конца сезона 24/25

29 июля 2024, 18:41 | Обновлено 29 июля 2024, 18:45
1062
0
ОФИЦИАЛЬНО. Гочолеишвили арендован Копенгагеном. Сколько получил Шахтер?
ФК Копенгаген. Гиорги Гочолеишвили

29 июля донецкий «Шахтер» официально объявил о том, что 23-летний грузинский защитник команды Гиорги Гочолеишвили отправлен в аренду в «Копенгаген».

Пресс-служба датского клуба подтвердила эту информацию, опубликовав фото Гиорги в новой для него форме. Сообщается, что аренда рассчитана до конца сезона 2024/25. Датчане оставляют за собой право выкупить контракт игрока.

Как сообщает портал Transfermarkt, «горняки» получил 400 тысяч евро от руководство «Копенгагена». Если «львы» захотят выкупить Гочолеишвили, то им придется заплатить 2.5 млн евро.

Гиорги Гочолеишвили стал игроком донецкого «Шахтера» в январе 2023 года. На его счету в форме дончан 37 матчей, 1 гол, 3 ассиста.

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Гиорги Гочолеишвили аренда игрока Шахтер Донецк Копенгаген трансферы трансферы УПЛ Transfermarkt
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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