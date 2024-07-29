ОФИЦИАЛЬНО. Гочолеишвили арендован Копенгагеном. Сколько получил Шахтер?
Датчане официально подтвердили – Гиорги будет выступать за их команду до конца сезона 24/25
29 июля донецкий «Шахтер» официально объявил о том, что 23-летний грузинский защитник команды Гиорги Гочолеишвили отправлен в аренду в «Копенгаген».
Пресс-служба датского клуба подтвердила эту информацию, опубликовав фото Гиорги в новой для него форме. Сообщается, что аренда рассчитана до конца сезона 2024/25. Датчане оставляют за собой право выкупить контракт игрока.
Как сообщает портал Transfermarkt, «горняки» получил 400 тысяч евро от руководство «Копенгагена». Если «львы» захотят выкупить Гочолеишвили, то им придется заплатить 2.5 млн евро.
Гиорги Гочолеишвили стал игроком донецкого «Шахтера» в январе 2023 года. На его счету в форме дончан 37 матчей, 1 гол, 3 ассиста.
Giorgi ny FCK'er: Se det første interview— F.C. København (@FCKobenhavn) July 29, 2024
Georgiske forsvarsspiller Giorgi Gocholeishvili er den nyeste spiller i F.C. Københavns løveflok. Se hans første interview, og hør hans tanker om skiftet til København lige her!🎤⤵️https://t.co/aG5nQk5Zvo#fcklive
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