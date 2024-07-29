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  4. Орест КУЗЫК: «Будем поднимать Карпаты как можно выше в таблице»
Украина. Премьер лига
29 июля 2024, 18:29 | Обновлено 29 июля 2024, 18:30
410
1

Орест КУЗЫК: «Будем поднимать Карпаты как можно выше в таблице»

Хавбек – о возвращении во львовский клуб

29 июля 2024, 18:29 | Обновлено 29 июля 2024, 18:30
410
1
Орест КУЗЫК: «Будем поднимать Карпаты как можно выше в таблице»
YouTube. Орест Кузык

29-летний полузащитник Орест Кузык прокомментировал свое возвращение в «Карпаты»:

«Предложение поступило из клуба еще зимой. Я понимал, что у меня еще полгода контракта в Одессе и просто так меня никто не отпустит. Не мог подвести тренера, потому что он на меня рассчитывал и нам надо было добывать очки, чтобы оставить команду как можно выше в турнирной таблице.

Я вернулся домой в свой родной клуб, в котором я начинал делать первые шаги в футболе. Достаточно большое количество игроков я знал, поэтому адаптации мне не потребовалось.

Главное, чтобы сыграться лучше, понимать партнеров. Для того и есть сборы. Думаю, что к началу чемпионата уже наиграем определенные связи и нам будет намного легче. Будем добывать как можно больше побед и будем «Карпаты» поднимать как можно выше в турнирной таблице».

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Карпаты Львов Орест Кузык
Олег Дидух Источник: ФК Карпаты Львов
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Володимир
Щоб піднімати Карпати потрібен міцний кран. У команди на жаль цього крану немає. Команда-виліт. Перший тур- баранка, після п'ятого - виліт Лупашка.
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