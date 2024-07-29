Орест КУЗЫК: «Будем поднимать Карпаты как можно выше в таблице»

29-летний полузащитник Орест Кузык прокомментировал свое возвращение в «Карпаты»:

«Предложение поступило из клуба еще зимой. Я понимал, что у меня еще полгода контракта в Одессе и просто так меня никто не отпустит. Не мог подвести тренера, потому что он на меня рассчитывал и нам надо было добывать очки, чтобы оставить команду как можно выше в турнирной таблице.

Я вернулся домой в свой родной клуб, в котором я начинал делать первые шаги в футболе. Достаточно большое количество игроков я знал, поэтому адаптации мне не потребовалось.

Главное, чтобы сыграться лучше, понимать партнеров. Для того и есть сборы. Думаю, что к началу чемпионата уже наиграем определенные связи и нам будет намного легче. Будем добывать как можно больше побед и будем «Карпаты» поднимать как можно выше в турнирной таблице».