Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана

Киевское «Динамо» официально сообщило о том, где будет показан ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против сербского «Партизана».

В прямой трансляции поединок покажет телеканал «2+2», клубный телеканал «Динамо», а также официальный канал клуба на YouTube.

Напомним, ответный матч «Партизан» – «Динамо» пройдет в Белграде в среду, 31 июля. Начало поединка – в 21:00 по Киеву (20:00 по местному времени). Первый матч в польском Люблине завершился разгромной победой «Динамо» со счетом 6:2.