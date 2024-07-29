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Лига чемпионов
29 июля 2024, 17:31 |
3303
0

Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана

Поединок пройдет 31 июля

29 июля 2024, 17:31 |
3303
0
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» официально сообщило о том, где будет показан ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против сербского «Партизана».

В прямой трансляции поединок покажет телеканал «2+2», клубный телеканал «Динамо», а также официальный канал клуба на YouTube.

Напомним, ответный матч «Партизан» – «Динамо» пройдет в Белграде в среду, 31 июля. Начало поединка – в 21:00 по Киеву (20:00 по местному времени). Первый матч в польском Люблине завершился разгромной победой «Динамо» со счетом 6:2.

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Динамо Киев Партизан Белград Лига чемпионов Партизан - Динамо телеканал 2+2 YouTube
Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
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