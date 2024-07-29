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Италия
29 июля 2024, 16:14 | Обновлено 29 июля 2024, 16:26
583
0

Середняк Серии А подпишет экс-вратаря Реала и ПСЖ

Кейлор Навас продолжит карьеру в Серии А

29 июля 2024, 16:14 | Обновлено 29 июля 2024, 16:26
583
0
Середняк Серии А подпишет экс-вратаря Реала и ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кейлор Навас

Клуб Серии А «Монца» подпишет именитого голкипера Кейлора Наваса. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, 37-летний костариканец перейдет в «Монцу» на правах свободного агента. Его контракт с «ПСЖ» истек в конце июня.

В составе «Монцы» Навас заменить Микеле Ди Грегорио, который ранее был продан в «Ювентус». Ранее попытки «Монцы» подписать Пьерлуиджи Голлини из «Аталанты» не увенчались успехом.

Напомним, в конце мая Кейлор Навас завершил карьеру в сборной Коста-Рики.

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Кейлор Навас Монца свободный агент трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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