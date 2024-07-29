Середняк Серии А подпишет экс-вратаря Реала и ПСЖ
Кейлор Навас продолжит карьеру в Серии А
Клуб Серии А «Монца» подпишет именитого голкипера Кейлора Наваса. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, 37-летний костариканец перейдет в «Монцу» на правах свободного агента. Его контракт с «ПСЖ» истек в конце июня.
В составе «Монцы» Навас заменить Микеле Ди Грегорио, который ранее был продан в «Ювентус». Ранее попытки «Монцы» подписать Пьерлуиджи Голлини из «Аталанты» не увенчались успехом.
Напомним, в конце мая Кейлор Навас завершил карьеру в сборной Коста-Рики.
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