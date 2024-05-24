Именитый вратарь не поедет со своей сборной на Копа Америки

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас не сыграет за сборную Коста-Рики на предстоящем Копа Америка-2024. Он принял решение завершить карьеру в национальной сборной:

«Этот этап моей жизни подошел к концу. Мои партнеры по команде – больше, чем коллеги. Они стали для меня семьей. Хочу от всей души поблагодарить вас за все совместные воспоминания. Вместе мы творили историю, сражаясь с лучшими игроками мира и поднимая имя Коста-Рики на самый пьедестал. Без вас ничего из этого не получилось бы.

Я смотрю только вперед, и всегда буду нести в сердце и душе имя нашей любимой Коста-Рики – маленькой страны с большим сердцем», – заявил на своей странице в Инстаграме Навас, который покинет «ПСЖ» в конце сезона.