Тренерский штаб Черноморца может пополнить известный экс-голкипер

В период межсезонья в одесском клубе кадровые изменения происходят не только в игровом составе.

Как уже сообщалось, после завершения сезона-2023/24 «Черноморец» покинула большая половина тренерского штаба – из команды ушли главный тренер Роман Григорчук и его ассистенты Михаил Савка и Степан Матвеев. 45-летний Александр Бабич, возглавивший «моряков» в разгар июля, помимо уже выбранных помощников может прибегнуть к услугам хорошо известного ему специалиста.

По информации источников Sport.ua, им является известный в недалеком прошлом вратарь Евгений Боровик. В свое время он уже дважды приглашался в «Черноморец»: сначала как голкипер, а затем как тренер вратарей.

Впервые Боровик приехал в Одессу девять лет назад, в период подготовки руководимой Александром Бабичем команды. В ней он отыграл полтора сезона, после чего перешел в «Карпаты». Второй приезд в «Черноморец» состоялся в мае 2020-го, когда команду возглавлял Сергей Ковалец. В течение более полутора лет Боровик входил в тренерский штаб «моряков», в котором отвечал за подготовку вратарей. Однако в самом начале 2022 года он вынужден был покинуть Одессу.

Вероятнее всего, что 39-летний специалист может получить в одесском клубе роль тренера вратарей в команде U-19.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» может взять в аренду несколько игроков «Шахтера».