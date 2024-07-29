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Украина. Премьер лига
29 июля 2024, 14:21 |
1422
1

Тренерский штаб Черноморца может пополнить известный экс-голкипер

Александр Бабич усиливает тренерский мостик

29 июля 2024, 14:21 |
1422
1
Тренерский штаб Черноморца может пополнить известный экс-голкипер
ФК Кривбасс. Евгений Боровик

В период межсезонья в одесском клубе кадровые изменения происходят не только в игровом составе.

Как уже сообщалось, после завершения сезона-2023/24 «Черноморец» покинула большая половина тренерского штаба – из команды ушли главный тренер Роман Григорчук и его ассистенты Михаил Савка и Степан Матвеев. 45-летний Александр Бабич, возглавивший «моряков» в разгар июля, помимо уже выбранных помощников может прибегнуть к услугам хорошо известного ему специалиста.

По информации источников Sport.ua, им является известный в недалеком прошлом вратарь Евгений Боровик. В свое время он уже дважды приглашался в «Черноморец»: сначала как голкипер, а затем как тренер вратарей.

Впервые Боровик приехал в Одессу девять лет назад, в период подготовки руководимой Александром Бабичем команды. В ней он отыграл полтора сезона, после чего перешел в «Карпаты». Второй приезд в «Черноморец» состоялся в мае 2020-го, когда команду возглавлял Сергей Ковалец. В течение более полутора лет Боровик входил в тренерский штаб «моряков», в котором отвечал за подготовку вратарей. Однако в самом начале 2022 года он вынужден был покинуть Одессу.

Вероятнее всего, что 39-летний специалист может получить в одесском клубе роль тренера вратарей в команде U-19.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» может взять в аренду несколько игроков «Шахтера».

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Евгений Боровик Александр Бабич инсайд Черноморец Одесса
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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ALKOSruLKA
черговий ухилянт хоче звалити по одеській схемі в США ?
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