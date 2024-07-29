Букмекеры определили явного фаворита матча между Джоковичем и Надалем на ОИ

29 июля второй номер мирового рейтинга Новак Джокович сразится против испанца Рафаэля Надаля во втором раунде олимпийского теннисного турнира.

Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Огромное преимущество на стороне серба – 1.15 проти 6.1.

Основные котировки на матч Новак Джокович – Рафаэль Надаль:

Победа Джоковича – 1.15

Победа Джоковича 2:0 – 1.56

Победа Джоковича 2:1 – 3.45

Победа Надаля – 6.1

Победа Надаля 2:0 – 11.5

Победа Надаля 2:1 – 8.9

Отметим, что это будет 60-я встреча между теннисистами, Джокович имеет небольшое преимущество в одну победу (30-29).