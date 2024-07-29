Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июля состоится матч 1/16 финала олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже (Франция), который проходит на кортах Ролан Гаррос.

В битве за выход в 3-й раунд сойдутся два легендарных игрока: Новак Джокович (Сербия, ATP 2) и Рафаэль Надаль (Испания, ATP 161).

Встреча запланирована 2-м запуском на корте имени Филиппа Шатрие после игры Свентек – Парри. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

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Это будет 60-я встреча соперников. Счет 30:29 в пользу Джоковича.

В 1/8 финала победитель противостояния сыграет либо против Доминика Кепфера (Германия, ATP 63), либо против Маттео Арнальди (Италия, ATP 40).

Плеер видеотрансляции будет добавлен позже...

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