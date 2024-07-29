Голкипер Украины U-19 Крапивцов рассказал, как ушел из Днепра-1
Владислав – о планах
Голкипер Владислав Крапивцов, который на недавнем Евро-2024 U-19 защищал ворота сборной Украины, дошедшей до полуфинала, поделился своими планами и рассказал, что уже не имеет отношений с бывшим клубом – «Днепром-1».
«С «Днепром-1» мы разошлись спокойно, ничего особенного. Долги? С долгами ситуация такая же, как и у всех игроков и людей, которые работали в «Днепре-1».
Что дальше? Пока ждем вариантов и будем рассматривать. Планирую рассмотреть все возможные предложения и буду принимать решение. Конечно, хочется попасть за границу, на другой уровень, а там - как получится. Точно уверен, что не готов проводить еще сезон в юношеской лиге Украины», – поделился Крапивцов.
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