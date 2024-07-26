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  4. ШЕВЧЕНКО: «Сборная U-19 выполнила все задачи, которые перед ней стояли»
Чемпионат Европы
26 июля 2024, 11:57 |
705
1

ШЕВЧЕНКО: «Сборная U-19 выполнила все задачи, которые перед ней стояли»

Президент УАФ – о выступлении команды Дмитрия Михайленко на чемпионате Европы

26 июля 2024, 11:57 |
705
1
ШЕВЧЕНКО: «Сборная U-19 выполнила все задачи, которые перед ней стояли»
УАФ

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал выступление юношеской сборной Украины на Евро-2024 (U-19), где команда Дмитрия Михайленко остановилась в полуфинале и получила путевку на ЧМ-2025 (U-20) в Чили.

«Ребята провели очень хороший турнир. Они выполнили все задачи, которые перед ними стояли, вышли из группы и попали на чемпионат мира. Они сыграли очень хороший матч и одержали важную победу над Италией.

С Францией ребята сыграли на равных. Был очень тяжелый поединок. Французы – мощная команда, но мы имели шансы и проиграли минимально.

Если оценивать весь турнир, то моя оценка положительная, что касается и тренера, и всей команды. Будут готовиться к чемпионату мира. У них очень сильная мотивация, хороший коллектив и они достойно представляли Украину.

Мы видели, насколько ребята эмоционально восприняли поражение в полуфинале. Но это нормально для начала карьеры. Это надо пережить. Мне нравится, что у них есть коллектив. Я увидел даже по игре с Францией, что они друг за друга горой. Даже когда было тяжело, когда соперники контролировали игру, они были единым целым и поддерживали друг друга.

Я поздравил команду, пожелал им собраться за год, качественно подготовиться и сыграть на чемпионате мира. Идти к своим целям.

Думаю, что каждый из этих ребят имеет шанс проявить себя во взрослом футболе. Клубы должны обратить на них внимание. Мы должны поддерживать нашу молодежь. У них большой потенциал», – отметил Андрей Шевченко.

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Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Тарас Вінцковський
Теж хочу подякувати юнацькій збірній за виступи на Євро!
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