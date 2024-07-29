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Лига конференций Квалификация
Полесье
01.08.2024 19:00 - : -
Олимпия Любляна
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Лига конференций
29 июля 2024, 10:17 | Обновлено 29 июля 2024, 10:46
104
0

Полесье – Олимпия. Ответная игра квалификации ЛК. Смотреть онлайн. LIVE

Матч состоится в Польше 1 августа в 19:00 по киевскому времени

29 июля 2024, 10:17 | Обновлено 29 июля 2024, 10:46
104
0
Полесье – Олимпия. Ответная игра квалификации ЛК. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Полесье Житомир

В четверг, 1 августа, состоится ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/2025 между «Полесьем» из Житомира и словенским клубом «Олимпия» Любляна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встретятся в Гливице (Польша) на поле местного городского стадиона. Матч начнется в 19:00.

Напомним, в первой встрече команд в Любляне со счетом 2:0 победила «Олимпия».

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO.

Полесье – Олимпия Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Лига конференций Полесье Житомир
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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