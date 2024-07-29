Полесье – Олимпия. Ответная игра квалификации ЛК. Смотреть онлайн. LIVE
Матч состоится в Польше 1 августа в 19:00 по киевскому времени
В четверг, 1 августа, состоится ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/2025 между «Полесьем» из Житомира и словенским клубом «Олимпия» Любляна.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встретятся в Гливице (Польша) на поле местного городского стадиона. Матч начнется в 19:00.
Напомним, в первой встрече команд в Любляне со счетом 2:0 победила «Олимпия».
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO.
Полесье – Олимпия Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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