В четверг, 1 августа, состоится ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/2025 между «Полесьем» из Житомира и словенским клубом «Олимпия» Любляна.

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Команды встретятся в Гливице (Польша) на поле местного городского стадиона. Матч начнется в 19:00.

Напомним, в первой встрече команд в Любляне со счетом 2:0 победила «Олимпия».

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO.

Полесье – Олимпия Любляна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция