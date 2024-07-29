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Германия
29 июля 2024, 09:25 | Обновлено 29 июля 2024, 09:32
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В Баварии раскритиковали игру команды в очередном спарринге лета-2024

Кристоф Фройнд – об игре с «Дюреном»

29 июля 2024, 09:25 | Обновлено 29 июля 2024, 09:32
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В Баварии раскритиковали игру команды в очередном спарринге лета-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказал мнение об игре подопечных Венсана Компани в товарищеском матче с командой «Дюрен», который завершился вничью 1:1.

«Мы выступили не очень хорошо, игроки устали. Было нелегко, мы не создали столько моментов, сколько хотелось бы. Скоро вернутся игроки сборных, что положительно скажется и на качестве тренировок», – заявил Фройнд.

Как известно, 38-летний Компани стал главным тренером «Баварии» по завершении предыдущего сезона-2023/2024. Он подписал контракт до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» в первом матче под началом Компани забила 14 голов.

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Кристоф Фройнд Венсан Компани Бундеслига чемпионат Германии по футболу Бавария товарищеские матчи
Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
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