В Баварии раскритиковали игру команды в очередном спарринге лета-2024
Кристоф Фройнд – об игре с «Дюреном»
Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказал мнение об игре подопечных Венсана Компани в товарищеском матче с командой «Дюрен», который завершился вничью 1:1.
«Мы выступили не очень хорошо, игроки устали. Было нелегко, мы не создали столько моментов, сколько хотелось бы. Скоро вернутся игроки сборных, что положительно скажется и на качестве тренировок», – заявил Фройнд.
Как известно, 38-летний Компани стал главным тренером «Баварии» по завершении предыдущего сезона-2023/2024. Он подписал контракт до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Бавария» в первом матче под началом Компани забила 14 голов.
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