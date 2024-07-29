Даяна ЯСТРЕМСКАЯ – о селфи с Надалем: «Получилось очень спонтанно»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала короткую историю, как появилось ее совместное фото с известным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

«Если честно, то я не собиралась фотографироваться. Во-первых, мы с Надалем очень давно знакомы, здороваемся, можем спросить друг друга как дела. Я не хвастаюсь. Просто вы спросили – я рассказываю. Мы в Австралии с Мартой играли против Надаля.

Всегда могла сфотографироваться, но вчера это получилось очень спонтанно. Мы вдвоем шли по лестнице в раздевалке и как-то так «Привет», «Привет». Он в испанской форме, я в украинской: «Давай сделаем селфи». И мы сделали селфи. Потом он меня по плечу так погладил. Повешу это худи, не буду стирать», – сказала Даяна.

Отметим, что вчера Ястремская и Надаль выиграли свои стартовые матчи на Олимпиаде в одиночном разряде.