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  4. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ – о селфи с Надалем: «Получилось очень спонтанно»
Теннис
29 июля 2024, 09:35 |
677
0

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ – о селфи с Надалем: «Получилось очень спонтанно»

Украинская теннисистка не планировала фотографироваться, но так получилось

29 июля 2024, 09:35 |
677
0
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ – о селфи с Надалем: «Получилось очень спонтанно»
Инстаграм Даяны Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала короткую историю, как появилось ее совместное фото с известным испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

«Если честно, то я не собиралась фотографироваться. Во-первых, мы с Надалем очень давно знакомы, здороваемся, можем спросить друг друга как дела. Я не хвастаюсь. Просто вы спросили – я рассказываю. Мы в Австралии с Мартой играли против Надаля.

Всегда могла сфотографироваться, но вчера это получилось очень спонтанно. Мы вдвоем шли по лестнице в раздевалке и как-то так «Привет», «Привет». Он в испанской форме, я в украинской: «Давай сделаем селфи». И мы сделали селфи. Потом он меня по плечу так погладил. Повешу это худи, не буду стирать», – сказала Даяна.

Отметим, что вчера Ястремская и Надаль выиграли свои стартовые матчи на Олимпиаде в одиночном разряде.

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Рафаэль Надаль Даяна Ястремская Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Владимир Клепач Источник: Трибуна
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