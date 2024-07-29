Без Роналду никак. Аль-Наср потерпел разгромное поражение от Порту
Клубы провели товарищеский поединок
Состоялся товарищеский матч летнего межсезонья, в котором отношения выяснили португальский клуб «Порту» и «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Игра завершилась крупной победой португальцев – 4:0. В составе «Порту» дубль оформил Нико, а Иван Хайме и Гонсалу Боржес забили по голу.
В матче не принял участие лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду, однако в стартовом составе команды вышли Садио Мане и Марцело Брозович.
Как сообщалось, что «Аль-Наср» подписал бразильского голкипера-распасовщика.
Товарищеский матч
Порту – Аль-Наср – 4:0
Голы: Нико, 18, 31, Иван Хайме, 21, Боржес, 45+5 пенальти.
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