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Саудовская Аравия
29 июля 2024, 09:07 | Обновлено 29 июля 2024, 09:16
734
0

Без Роналду никак. Аль-Наср потерпел разгромное поражение от Порту

Клубы провели товарищеский поединок

29 июля 2024, 09:07 | Обновлено 29 июля 2024, 09:16
734
0
Без Роналду никак. Аль-Наср потерпел разгромное поражение от Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся товарищеский матч летнего межсезонья, в котором отношения выяснили португальский клуб «Порту» и «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Игра завершилась крупной победой португальцев – 4:0. В составе «Порту» дубль оформил Нико, а Иван Хайме и Гонсалу Боржес забили по голу.

В матче не принял участие лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду, однако в стартовом составе команды вышли Садио Мане и Марцело Брозович.

Как сообщалось, что «Аль-Наср» подписал бразильского голкипера-распасовщика.

Товарищеский матч

Порту – Аль-Наср – 4:0

Голы: Нико, 18, 31, Иван Хайме, 21, Боржес, 45+5 пенальти.

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Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Порту товарищеские матчи
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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