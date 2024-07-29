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Футбол
29 июля 2024, 05:55 | Обновлено 29 июля 2024, 07:22
160
0

ХЛАНЬ: «Надо забыть про Марокко и думать про Аргентину»

Полузащитник высказался о победе Украины U-23 над Марокко U-23

29 июля 2024, 05:55 | Обновлено 29 июля 2024, 07:22
160
0
ХЛАНЬ: «Надо забыть про Марокко и думать про Аргентину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Полузащитник Максим Хлань высказался о победе Украины U-23 над Марокко U-23 на Олимпиаде-2024 (2:1):

«Первый тайм с Марокко играли только первым номером, навязывали свою игру. Но по ходу игру увидели, что надо где-нибудь отойти назад. Это тоже была правильная тактика. К сожалению, красная карточка нас пошатнула, но мы не остановились, держались до конца и воспользовались этим моментом.

Я неоднократно отмечал наш украинский дух, что наша нация нас толкает вперед. И мы вынуждены только такой стиль и характер футбола показывать. И нам без разницы, кто против нас играет, какие фамилии – мы защищаем свою семью и страну. Это для нас самое главное.

Первая победа Украины на Олимпиаде? Чувствуем счастье, но нужно забыть о Марокко и думать об Аргентине. Мы – профессионалы и не можем позволить себе эффект радости. Через два дня уже следующий матч, и нам нужно уже сконцентрироваться, насколько бы трудно не было нам. Хочу подчеркнуть: это все для нашей страны. Пока летают ракеты и идет война, мы не можем жаловаться, что нам тяжело. Готовимся к следующей игре и только побеждать».

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Николай Степанюк Источник: Суспильне Спорт
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