Надаль высказался о предстоящей встрече с Джоковичем на Олимпиаде-2024

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего поединка с сербом Новаком Джоковичем на Олимпийских играх в Париже.

Теннисисты, напомним, выяснят отношения между собой в понедельник, 29 июля. Они разыграют путевку в 1/16 финала – третий раунд соревнований.

«Конечно, прекрасно играть против одного из двух самых больших соперников, которые у меня были в карьере, особенно на этом корте. Но ситуации для него и для меня совершенно разные.

Он очень конкурентоспособен. Я не был очень конкурентоспособен в течение последних двух лет, так что в этом случае, я думаю, что, вероятно, он явный фаворит», – рассказал Надаль.

Напомним, в первом круге олимпийского турнира Надаль одолел венгра Мартона Фучовича за 2 часа 30 минут – 6:1, 4:6, 6:4.