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ATP
29 июля 2024, 07:12 | Обновлено 29 июля 2024, 07:15
675
0

Надаль высказался о предстоящей встрече с Джоковичем на Олимпиаде-2024

Испанец и серб разыграют путевку в третий круг соревнований

29 июля 2024, 07:12 | Обновлено 29 июля 2024, 07:15
675
0
Надаль высказался о предстоящей встрече с Джоковичем на Олимпиаде-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего поединка с сербом Новаком Джоковичем на Олимпийских играх в Париже.

Теннисисты, напомним, выяснят отношения между собой в понедельник, 29 июля. Они разыграют путевку в 1/16 финала – третий раунд соревнований.

«Конечно, прекрасно играть против одного из двух самых больших соперников, которые у меня были в карьере, особенно на этом корте. Но ситуации для него и для меня совершенно разные.

Он очень конкурентоспособен. Я не был очень конкурентоспособен в течение последних двух лет, так что в этом случае, я думаю, что, вероятно, он явный фаворит», – рассказал Надаль.

Напомним, в первом круге олимпийского турнира Надаль одолел венгра Мартона Фучовича за 2 часа 30 минут – 6:1, 4:6, 6:4.

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Рафаэль Надаль Новак Джокович Олимпийские игры 2024
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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