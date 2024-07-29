Надаль высказался о предстоящей встрече с Джоковичем на Олимпиаде-2024
Испанец и серб разыграют путевку в третий круг соревнований
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего поединка с сербом Новаком Джоковичем на Олимпийских играх в Париже.
Теннисисты, напомним, выяснят отношения между собой в понедельник, 29 июля. Они разыграют путевку в 1/16 финала – третий раунд соревнований.
«Конечно, прекрасно играть против одного из двух самых больших соперников, которые у меня были в карьере, особенно на этом корте. Но ситуации для него и для меня совершенно разные.
Он очень конкурентоспособен. Я не был очень конкурентоспособен в течение последних двух лет, так что в этом случае, я думаю, что, вероятно, он явный фаворит», – рассказал Надаль.
Напомним, в первом круге олимпийского турнира Надаль одолел венгра Мартона Фучовича за 2 часа 30 минут – 6:1, 4:6, 6:4.
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