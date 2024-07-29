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  4. КРЫСЬКИВ: «Будем отдавать все силы с Аргентиной для позитивного результата»
Футбол
29 июля 2024, 05:37 | Обновлено 29 июля 2024, 07:19
45
0

КРЫСЬКИВ: «Будем отдавать все силы с Аргентиной для позитивного результата»

Хавбек сборной Украины U-23 прокомментировал победу над Марокко U-23

29 июля 2024, 05:37 | Обновлено 29 июля 2024, 07:19
45
0
КРЫСЬКИВ: «Будем отдавать все силы с Аргентиной для позитивного результата»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Крыськив

Полузащитник сборной Украины U-23 Дмитрий Крыськив прокомментировал победу (2:1) в матче 2-го тура футбольного турнира ОИ-2024 против Марокко U-23 (2:1):

«Хорошо, что команда билась до конца, завоевала 3 очка. Мы еще в борьбе и будем так же, как и сейчас, отдавать все силы в следующей игре с Аргентиной ради положительного результата.

Справедливо ли удаление Салюка? Трудно сказать. На мой взгляд, в прошлой игре не было пенальти, а игра перевернулась – не знаю.

Уничтожили нашу игру в прошлом матче, здесь красная карточка и пенальти. Надо посмотреть, но два таких решения – не знаю, мне такое не нравится».

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Николай Степанюк Источник: Суспильне Спорт
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