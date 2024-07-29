КРЫСЬКИВ: «Будем отдавать все силы с Аргентиной для позитивного результата»

Полузащитник сборной Украины U-23 Дмитрий Крыськив прокомментировал победу (2:1) в матче 2-го тура футбольного турнира ОИ-2024 против Марокко U-23 (2:1):

«Хорошо, что команда билась до конца, завоевала 3 очка. Мы еще в борьбе и будем так же, как и сейчас, отдавать все силы в следующей игре с Аргентиной ради положительного результата.

Справедливо ли удаление Салюка? Трудно сказать. На мой взгляд, в прошлой игре не было пенальти, а игра перевернулась – не знаю.

Уничтожили нашу игру в прошлом матче, здесь красная карточка и пенальти. Надо посмотреть, но два таких решения – не знаю, мне такое не нравится».