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Футбол
29 июля 2024, 01:07 | Обновлено 29 июля 2024, 02:33
339
0

ОИ-2024. Футболистки Японии шокировали Бразилию, Австралия забила 6 голов

Сборная Японии вырвала победу в компенсированное время

29 июля 2024, 01:07 | Обновлено 29 июля 2024, 02:33
339
0
ОИ-2024. Футболистки Японии шокировали Бразилию, Австралия забила 6 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

На Олимпийских играх 2024 в Париже состоялись матчи 2-го тура женского футбольного турнира.

В группе А сборная Колумбии комфортно одолела футболисток из Новой Зеландии – 2:0. В другом матче квартета Канада после штрафа и дисквалификации тренера обыграла француженок – 2:1.

В группе Б сборная США доказала свой класс, не оставив шансов немкам – 4:1. Настоящий голепад устроили сборные Австралии и Замбии. В зрелищном матче сильнее оказались представительницы Океании – 6:5.

В группе С Испания минимально обыграла Нигерию – 1:0. Сборная Бразилии сенсационно уступила Японии – 1:2. Решающие голы японки забили на 90+2 и 90+6 минутах.

Группа А

25.07 – 18:00 – Канада – Новая Зеландия – 2:1

25.07 – 22:00 – Франция – Колумбия – 3:2

28.07 – 18:00 – Новая Зеландия – Колумбия – 0:2

28.07 – 22:00 – Канада – Франция – 2:1

31.07 – 22:00 – Колумбия – Канада

31.07 – 22:00 – Новая Зеландия – Франция

Группа Б

25.07 – 20:00 – Германия – Австралия – 3:0

25.07 – 22:00 – США – Замбия – 3:0

28.07 – 20:00 – Австралия – Замбия – 6:5

28.07 – 22:00 – США – Германия – 4:1

31.07 – 20:00 – Австралия – США

31.07 – 20:00 – Замбия – Германия

Группа С

25.07 – 18:00 – Испания – Япония – 2:1

25.07 – 20:00 – Нигерия – Бразилия – 0:1

28.07 – 18:00 – Бразилия – Япония – 1:2

28.07 – 20:00 – Испания – Нигерия – 1:0

31.07 – 18:00 – Бразилия – Испания

31.07 – 18:00 – Япония – Нигерия

Рейтинг команд, которые заняли третьи места

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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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