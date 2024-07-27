Скандал на ОИ. С футбольной сборной сняли 6 очков, тренера отстранили
Женскую сборную Канады обвинили в шпионаже
ФИФА наказала женскую олимпийскую сборную Канады по футболу за шпионаж.
В понедельник, 22 июля, беспилотник, управляемый сотрудником национальной футбольной федерации Канады, сорвал тренировку сборной Новой Зеландии за несколько дней до их стартового матча против канадок.
Канадскую сборную обвинили в шпионаже и сняли с нее шесть очков на олимпийском футбольном турнире.
Главный тренер сборной Канады Бев Пристман и ассистентка Жасмин Мандер отстранены от футбольной деятельности сроком на один год. Канадская футбольная ассоциация также получила штраф – 200 тысяч швейцарских франков.
Ранее игра соперников Украины не была завершена, а гол отменили из-за скандального решения арбитров.
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