Ястремская отреагировала на отказ Калининой от ОИ-24. Девушки живут вместе

Даяна Ястремская высказалась об отказе Ангелины Калининой от участия на Олимпийских играх в Париже:

«Мы как раз с Ангелиной (Калининой) живем в комнате. Мы вчера приехали, были очень уставшими. Они каждые 45 минут оттягивали, оттягивали. Мне кажется, мы больше устали, чем если бы мы сыграли матч или потренировались. Сложно было заснуть, ведь было небольшое перевозбуждение – целый день в ожидании, а потом мы не играем. Плюс погода, голова болела – сложный день для всех игроков.

Сегодня утром мы проснулись, готовы были идти на завтрак, собираться и Ангелина сказала, что плохо себя чувствует. Я сначала не поняла, а потом она сказала: «Я, скорее всего, буду сниматься». Я, в принципе, не знаю, как на это реагировать. Но могу понять, почему она заболела. А ведь в таких условиях действительно сложно.

В раздевалке мы сидели вчера почти целый день. То воздух есть, то нет воздуха. То кондиционер включили, то кондиционер выключили. То сквозняк, то нет. То вентилятор у нас в номере включен, потому что жарко. А на ночь мы его выключаем, чтобы был воздух. Конечно, сложно за всеми этими моментами уследить.

Я надеюсь, что Ангелина сможет сыграть на следующей Олимпиаде. Мы просто очень хорошо с ней дружим. Мне немного грустно за нее. Но все что не делается, все к лучшему. Надеюсь, она скоро поправится и будет готова к следующим турнирам.

Я пыталась ее сегодня как-то поддержать, она говорит: «Даяна, ты меня знаешь. Я всегда сыграю, но если мне плохо, мне реально плохо», – сказала Ястремская.