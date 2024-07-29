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Украина. Первая лига
29 июля 2024, 01:59 | Обновлено 29 июля 2024, 02:15
137
0

Четыре игрока Буковины переходят в команду Первой лиги

Сумская Виктория пригласила буковинский десант

29 июля 2024, 01:59 | Обновлено 29 июля 2024, 02:15
137
0
Четыре игрока Буковины переходят в команду Первой лиги
ФК Буковина. Артур Новотрясов

Как стало известно Sport.ua, ряды перволиговой «Виктории» пополнила группа бывших игроков черновицкой «Буковины».

Узаконили свои отношения с сумской командой Даниил Кныш, братья Денис и Артем Рябый.

На этой неделе в расположении «Виктории» появился еще один экс-игрок «Буковины» – опытный соперник Артур Новотрясов. Он произвел приятное впечатление на тренерский штаб сумчан и 29 июля подпишет контракт.

Официальный дебют новичков состоится 3 августа, когда «Виктория» в первом предварительном раунде Кубка Украины будет принимать запорожский «Металлург».

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Виктория Сумы (Николаевка) Буковина Черновцы Первая лига Украины инсайд чемпионат Украины по футболу Даниил Кныш Артем Рябой Артур Новотрясов трансферы трансферы УПЛ
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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