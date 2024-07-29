Четыре игрока Буковины переходят в команду Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, ряды перволиговой «Виктории» пополнила группа бывших игроков черновицкой «Буковины».

Узаконили свои отношения с сумской командой Даниил Кныш, братья Денис и Артем Рябый.

На этой неделе в расположении «Виктории» появился еще один экс-игрок «Буковины» – опытный соперник Артур Новотрясов. Он произвел приятное впечатление на тренерский штаб сумчан и 29 июля подпишет контракт.

Официальный дебют новичков состоится 3 августа, когда «Виктория» в первом предварительном раунде Кубка Украины будет принимать запорожский «Металлург».