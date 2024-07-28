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Теннис
28 июля 2024, 22:23 | Обновлено 28 июля 2024, 22:30
1932
0

Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Олимпийских играх

Впервые в истории три представительницы Украины пробились во 2-й раунд одиночного разряда

28 июля 2024, 22:23 | Обновлено 28 июля 2024, 22:30
1932
0
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Олимпийских играх
Instagram. Элина Свитолина

Три украинские теннисистки сыграют во 2-м раунде Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

Элина Свитолина одолела Моюку Утидзиму и далее встретится с Джессикой Пегулой.

Марта Костюк переиграла Лулу Сан и в 1/16 финала выйдет на корт против Клары Бюрель.

Даяна Ястремская вырвала победу у Лауры Пигосси и в следующем раунде поборется с Камилой Осорио.

Впервые в истории Украины три представительницы нашей страны пробились во 2-й раунд одиночного разряда Олимпийских игр.

Предыдущий национальный рекорд был установлен на Играх в Пекине 2008 года. Тогда стартовые поединки выиграли Мария Корытцева и Алена Бондаренко.

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Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде Марта Костюк Элина Свитолина Даяна Ястремская рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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