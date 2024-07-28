Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Олимпийских играх
Впервые в истории три представительницы Украины пробились во 2-й раунд одиночного разряда
Три украинские теннисистки сыграют во 2-м раунде Олимпиады-2024 в Париже (Франция).
Элина Свитолина одолела Моюку Утидзиму и далее встретится с Джессикой Пегулой.
Марта Костюк переиграла Лулу Сан и в 1/16 финала выйдет на корт против Клары Бюрель.
Даяна Ястремская вырвала победу у Лауры Пигосси и в следующем раунде поборется с Камилой Осорио.
Впервые в истории Украины три представительницы нашей страны пробились во 2-й раунд одиночного разряда Олимпийских игр.
Предыдущий национальный рекорд был установлен на Играх в Пекине 2008 года. Тогда стартовые поединки выиграли Мария Корытцева и Алена Бондаренко.
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