Три украинки в борьбе. Известны участницы 1/16 финала Олимпиады по теннису

28 июля завершились все матчи 1-го раунда олимпийского теннисного турнира в Париже в женской сетке, который проходит на кортах Ролан Гаррос.

Сразу три представительницы Украины сумели пробиться в 1/16 финала: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Свитолина одолела Моюку Утидзиму, Костюк выбила Лулу Сан, а Ястремская оказалась сильнее Лауры Пигосси.

Первая ракетка мира Ига Свентек еще днем ранее выиграла свой стартовый поединок на Олимпийских играх, переиграв Ирину-Камелию Бегу.

Вторая сеяная Коко Гофф без особых проблем справилась с Айлой Томлянович.

Из неожиданных результатов стоит отметить победу Камилы Осорио, которая станет следующий соперницей Ястремской. Колумбийская теннисистка в двух партиях выиграла у 11-й ракетки мира и 10-й сеяной Алены Остапенко.

Олимпийские игры 2024. Женщины. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Диан Парри

Ван Сию – Диана Шнайдер [15]

Камила Осорио – Даяна Ястремская

Каролин Возняцки – Даниэль Коллинс [8]

Жаклин Кристиан – Анжелик Кербер

Кристина Букша – Лейла Фернандес [16]

Эмма Наварро [11] – Виктория Томова

Аранча Рус – Чжэн Циньвень [6]

Нижняя часть сетки

Джессика Пегула [5] – Элина Свитолина

Ван Синьюй – Барбора Крейчикова

Беатрис Хаддад Майя [14] – Анна-Каролина Шмидлова

Магда Линетт – Жасмин Паолини [4]

Мария Саккари [7] – Юань Юэ

Клара Бюрель – Марта Костюк

Донна Векич [13] – Бьянка Андрееску

Мария Лурдес Карле – Коко Гофф [2]