Три украинки в борьбе. Известны участницы 1/16 финала Олимпиады по теннису
Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская выиграли стартовые матчи на ОИ-2024
28 июля завершились все матчи 1-го раунда олимпийского теннисного турнира в Париже в женской сетке, который проходит на кортах Ролан Гаррос.
Сразу три представительницы Украины сумели пробиться в 1/16 финала: Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Свитолина одолела Моюку Утидзиму, Костюк выбила Лулу Сан, а Ястремская оказалась сильнее Лауры Пигосси.
Первая ракетка мира Ига Свентек еще днем ранее выиграла свой стартовый поединок на Олимпийских играх, переиграв Ирину-Камелию Бегу.
Вторая сеяная Коко Гофф без особых проблем справилась с Айлой Томлянович.
Из неожиданных результатов стоит отметить победу Камилы Осорио, которая станет следующий соперницей Ястремской. Колумбийская теннисистка в двух партиях выиграла у 11-й ракетки мира и 10-й сеяной Алены Остапенко.
Олимпийские игры 2024. Женщины. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свентек [1] – Диан Парри
Ван Сию – Диана Шнайдер [15]
Камила Осорио – Даяна Ястремская
Каролин Возняцки – Даниэль Коллинс [8]
Жаклин Кристиан – Анжелик Кербер
Кристина Букша – Лейла Фернандес [16]
Эмма Наварро [11] – Виктория Томова
Аранча Рус – Чжэн Циньвень [6]
Нижняя часть сетки
Джессика Пегула [5] – Элина Свитолина
Ван Синьюй – Барбора Крейчикова
Беатрис Хаддад Майя [14] – Анна-Каролина Шмидлова
Магда Линетт – Жасмин Паолини [4]
Мария Саккари [7] – Юань Юэ
Клара Бюрель – Марта Костюк
Донна Векич [13] – Бьянка Андрееску
Мария Лурдес Карле – Коко Гофф [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты футбольного матча на Олимпиаде
Марта во 2-м раунде встретится с Кларой Бюрель, которая одолела Катерину Синякову