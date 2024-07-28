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Теннис
28 июля 2024, 21:44 |
2467
0

Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Олимпийских игр в Париже

Марта во 2-м раунде встретится с Кларой Бюрель, которая одолела Катерину Синякову

28 июля 2024, 21:44 |
2467
0
Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Олимпийских игр в Париже
Instagram. Клара Бюрель

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) узнала соперницу в 1/16 финала олимпийского теннисного турнира, который проходит в Париже на кортах Ролан Гаррос.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Клары Бюрель (Франция, WTA 44), которая на старте Олимпиады одолела Катерину Синякову (Чехия, WTA 38).

Олимпийские игры 2024. 1/32 финала

Клара Бюрель (Франция) – Катерина Синякова (Чехия) – 7:6 (7:3), 6:4

Это была третья встреча соперниц. Бюрель выиграла 2-й очный поединок.

Ранее Марта и Клара не играли между собой.

В 1/32 финала Олимпиады Костюк в двух партиях переиграла четвертьфиналистку Уимблдона-2024 Лулу Сан.

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Олимпийские игры 2024 Клара Бюрель Марта Костюк Катерина Синякова теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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