Украина. Премьер лига28 июля 2024, 19:23 | Обновлено 28 июля 2024, 19:41
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ФОТО. Бени Макуана вернулся в Полесье после травмы
21-летний конголезец тренируется в общей группе
28 июля 2024, 19:23 | Обновлено 28 июля 2024, 19:41
397
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Легионер Полесья Бени Макуана вернулся к тренировкам после восстановления из-за травмы.
21-летний конголезец тренируется в общей группе, сообщила пресс-служба клуба из Житомира.
Ранее Макуана не участвовал в первом матче Q2 Лиги конференций против Олимпии из Любляны (0:2) и остался в Житомире.
Макуана получил травму в феврале 2024 года. У футболиста был обнаружен разрыв мышцы задней поверхности бедра.
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