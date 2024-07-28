ФОТО. Бени Макуана вернулся в Полесье после травмы

Легионер Полесья Бени Макуана вернулся к тренировкам после восстановления из-за травмы.

21-летний конголезец тренируется в общей группе, сообщила пресс-служба клуба из Житомира.

Ранее Макуана не участвовал в первом матче Q2 Лиги конференций против Олимпии из Любляны (0:2) и остался в Житомире.

Макуана получил травму в феврале 2024 года. У футболиста был обнаружен разрыв мышцы задней поверхности бедра.