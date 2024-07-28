Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бени Макуана вернулся в Полесье после травмы
Украина. Премьер лига
28 июля 2024, 19:23 | Обновлено 28 июля 2024, 19:41
397
0

ФОТО. Бени Макуана вернулся в Полесье после травмы

21-летний конголезец тренируется в общей группе

28 июля 2024, 19:23 | Обновлено 28 июля 2024, 19:41
397
0
ФОТО. Бени Макуана вернулся в Полесье после травмы
ФК Полесье Житомир. Бени Макуана

Легионер Полесья Бени Макуана вернулся к тренировкам после восстановления из-за травмы.

21-летний конголезец тренируется в общей группе, сообщила пресс-служба клуба из Житомира.

Ранее Макуана не участвовал в первом матче Q2 Лиги конференций против Олимпии из Любляны (0:2) и остался в Житомире.

Макуана получил травму в феврале 2024 года. У футболиста был обнаружен разрыв мышцы задней поверхности бедра.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил наставника после отставки Скрипника
Таблица коэффициентов. Итоги евронедели: победа Динамо, неудача Полесья
Защитник Миная: «Будем биться за закарпатский футбол»
Бени Макуана Полесье Житомир возвращение восстановление Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона на Олимпиаде
Олимпийские игры | 28 июля 2024, 18:01 9
Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона на Олимпиаде
Костюк одолела сенсационную четвертьфиналистку Уимблдона на Олимпиаде

Марта дебютировала на Олимпийских играх с победы над Лулу Сан в 1/32 финала

Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор
Олимпийские игры | 27 июля 2024, 22:28 6
Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор
Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты футбольного матча на Олимпиаде

Усик отреагировал на отказ Ломаченко от боя с Дэвисом
Бокс | 28.07.2024, 10:58
Усик отреагировал на отказ Ломаченко от боя с Дэвисом
Усик отреагировал на отказ Ломаченко от боя с Дэвисом
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
Олимпийские игры | 27.07.2024, 20:15
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
ФОТО. Фанаты Партизана вывесили баннер, напомнив о разгроме от Динамо
Футбол | 28.07.2024, 11:17
ФОТО. Фанаты Партизана вывесили баннер, напомнив о разгроме от Динамо
ФОТО. Фанаты Партизана вывесили баннер, напомнив о разгроме от Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как ветеран Чисора отправил Джо Джойса в нокдаун в 9-м раунде
ВИДЕО. Как ветеран Чисора отправил Джо Джойса в нокдаун в 9-м раунде
28.07.2024, 01:59 3
Бокс
Скандал на ОИ. С футбольной сборной сняли 6 очков, тренера отстранили
Скандал на ОИ. С футбольной сборной сняли 6 очков, тренера отстранили
27.07.2024, 23:15 4
Олимпийские игры
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
27.07.2024, 20:05 124
Футбол
Титмус выиграла золото ОИ-2024 в плавании на 400 метров вольным стилем
Титмус выиграла золото ОИ-2024 в плавании на 400 метров вольным стилем
27.07.2024, 22:55
Олимпийские игры
Неожиданный вариант. Лунина может приобрести клуб Ла Лиги. Это не Атлетико
Неожиданный вариант. Лунина может приобрести клуб Ла Лиги. Это не Атлетико
26.07.2024, 19:14 1
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
27.07.2024, 21:01 8
Олимпийские игры
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
27.07.2024, 07:25 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем