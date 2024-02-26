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  4. В Полесье раскрыли детали травмы звездного вингера
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 19:23 |
374
0

В Полесье раскрыли детали травмы звездного вингера

Бенни Макуана получил разрыв мышцы задней поверхности бедра

26 февраля 2024, 19:23 |
374
0
В Полесье раскрыли детали травмы звездного вингера
ФК Полесье. Бени Макуана

25 февраля состоялся матч 18-го тура УПЛ между командами «Рух» Львов и «Полесье». Игра завершилась со счетом 1:1.

21-летний вингер гостей Бени Макуана из Конго вышел в стартовом составе. Во втором тайме Макуана получил травму и был заменен на Дениса Ндукве.

В пресс-службе «Полесья» раскрыли детали травмы футболиста, который накануне заявил, что пропустит концовку сезона.

«Полузащитник житомирского «Полесья» Бени Макуана сегодня прошел медицинское обследование. По итогам МРТ был диагностирован разрыв мышцы задней поверхности бедра. Сроки восстановления пока неизвестны», – говорится в сообщении клуба.

Макуан присоединился к команде летом 2023 года. В этом сезоне 21-летний конголезец принял участие в 20 матчах, отличился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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травма чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Бени Макуана
Источник ФК Полесье
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