В Полесье раскрыли детали травмы звездного вингера

25 февраля состоялся матч 18-го тура УПЛ между командами «Рух» Львов и «Полесье». Игра завершилась со счетом 1:1.

21-летний вингер гостей Бени Макуана из Конго вышел в стартовом составе. Во втором тайме Макуана получил травму и был заменен на Дениса Ндукве.

В пресс-службе «Полесья» раскрыли детали травмы футболиста, который накануне заявил, что пропустит концовку сезона.

«Полузащитник житомирского «Полесья» Бени Макуана сегодня прошел медицинское обследование. По итогам МРТ был диагностирован разрыв мышцы задней поверхности бедра. Сроки восстановления пока неизвестны», – говорится в сообщении клуба.

Макуан присоединился к команде летом 2023 года. В этом сезоне 21-летний конголезец принял участие в 20 матчах, отличился 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.