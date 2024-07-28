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  4. Йожеф САБО: «Жаль, что Шахтер и Динамо не отпустили игроков на Олимпиаду»
Футбол
28 июля 2024, 17:28 | Обновлено 28 июля 2024, 17:32
857
3

Йожеф САБО: «Жаль, что Шахтер и Динамо не отпустили игроков на Олимпиаду»

Бывший тренер сборной похвалил украинцев за игру с Марокко

28 июля 2024, 17:28 | Обновлено 28 июля 2024, 17:32
857
3
Йожеф САБО: «Жаль, что Шахтер и Динамо не отпустили игроков на Олимпиаду»
dynamo.kiev.ua. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо был одним из тех, кто внимательно следил за перипетиями борьбы во втором матче группового раунда Олимпиады-2024, в котором украинская сборная победила Марокко – 2:1. Эмоции от этой игры он выразил корреспонденту Sport.ua.

– Наши футболисты – молодцы, молодцы и еще раз молодцы, – радостно сказал Йожеф Йожефович, – Правда, можно сказать, что им повезло. В первом тайме поединка с Марокко подопечные Руслана Ротаня очень хорошо сыграли. А вот когда после удаления Салюка стали играть вдесятером, то было тяжело. Но все равно – молодцы. Все же сумели найти свой шанс и воспользоваться им.

– Перед последним туром группового раунда турнирная ситуация сложилась таким образом, что все четыре участника имеют по 3 очка. Какие ваши ожидания от заключительного матча с Аргентиной?
– Что тут можно сказать... Конечно, я хотел бы, чтобы наши олимпийцы выиграли, ведь нынешнее турнирное положение в группе повторяет то, которое было у нашей национальной сборной на недавнем чемпионате Европы. Тогда тоже после двух туров у всех команд было одинаковое количество очков – по четыре. Аргентина – соперник непростой, в его составе играет несколько футболистов из национальной сборной. Уже в который раз приходится сожалеть, что наша олимпийская команда недосчиталась 4-5 ведущих игроков из «Шахтера» и «Динамо». И все же будем надеяться на то, что наши ребята сумеют показать характер и получить положительный результат в исторической для нашей страны Олимпиаде.

Ранее известный эксперт Олег Федорчук отметил качества, благодаря которым украинцы одолели команду Марокко.

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Йожеф Сабо инсайд сборная Украины по футболу U-23 Марокко - Украина сборная Марокко по футболу U-23 Олимпийские игры 2024
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 3
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Василь Чорний
Дуже добре що не ввдпустили
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+1
Fitness.sports
Динамо и Шахтёр отпустило некоторые своих игроков, они приняли активное участие в голах сборной. Сомневаюсь Что Сабо если бы вновь был тренером Динамо повторил эти слова и отпустил ведущих игроков. У Динамо таких много. Да и ещё момент лиги. чемпионов
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0
vazazh
Да за таке блядсчьво треба наказувати - по 1 млн. евро з кожного заспанця Кому потрыбны цы сраны ДК та ШД, все просруть, ще на першому грапорму. Але ыгнорувати ыентереси хбырноъ? ЧСталын послав грацыв пасти мыдвыдыв, а цю срану проросыйську банду ахметолва та бравиыв супуысят - прикончмити на мысцы. Засрпанецб шева, не здатний ны на щор, бо давно цы засранцйы були вне футблоа
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