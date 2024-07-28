Стартовый матч Костюк на Олимпиаде транслироваться в Украине не будет

28 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) начала выступления на Олимпийских играх в Париже.

В 1/32 финала украинка вышла на корта против полуфиналистки Уимблдона Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 55).

Официальный транслятор Олимпиады в Украине Суспільне Спорт опубликовал заявление касательное трансляции стартовой встречи Костюк:

«В эфире Суспільного из сегодняшних теннисных матчей украинок будет показан поединок Даяны Ястремской, игра Марты Костюк не попадет в сигналы.

Из-за большого количества перенесенных матчей со вчерашнего дня организаторы не смогли удовлетворить потребности трансляторов по трансляции теннисных матчей», – говорится в заявлении.

Ход игры Костюк можно отслеживать с помощью сторонних статистических ресурсов.