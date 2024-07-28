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Теннис
28 июля 2024, 16:50 | Обновлено 28 июля 2024, 16:53
853
3

Стартовый матч Костюк на Олимпиаде транслироваться в Украине не будет

В 1/32 финала Марта уже вышла на корт против Лулу Сан

28 июля 2024, 16:50 | Обновлено 28 июля 2024, 16:53
853
3
Стартовый матч Костюк на Олимпиаде транслироваться в Украине не будет
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 19) начала выступления на Олимпийских играх в Париже.

В 1/32 финала украинка вышла на корта против полуфиналистки Уимблдона Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 55).

Официальный транслятор Олимпиады в Украине Суспільне Спорт опубликовал заявление касательное трансляции стартовой встречи Костюк:

«В эфире Суспільного из сегодняшних теннисных матчей украинок будет показан поединок Даяны Ястремской, игра Марты Костюк не попадет в сигналы.

Из-за большого количества перенесенных матчей со вчерашнего дня организаторы не смогли удовлетворить потребности трансляторов по трансляции теннисных матчей», – говорится в заявлении.

Ход игры Костюк можно отслеживать с помощью сторонних статистических ресурсов.

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Марта Костюк Суспільне Лулу Сан (Радовчич) телетрансляции Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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iskender
Суспільне як завжди. Йде купа змагань, на четвертому плеєрі багатогодинне очікування матчу Калініної, яка вже знялася. В цей час йдуть змагання з луку, фехтування, боксу, багато чого іншого, чого не транслюють. На іншому плеєрі заплановане дзюдо, через три години, в цей час немає чого транслювати іншого? Натомість сьогодні показували настільний теніс вже після участі нашої, де Камерун безнадійно програв азіатам. Навіщо?
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+2
C.Пеклов
Першу ракетку України не транслюють!
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+1
Vlad Holl
Дуже добре ,що не транслюється - нерви збережемо.
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0
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