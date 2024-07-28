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Теннис
28 июля 2024, 16:25 | Обновлено 28 июля 2024, 16:30
1107
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Чемпионка Уимблдона стартовала на ОИ-24. В 1/8 может сыграть со Свитолиной

Барбора Крейчикова одолела Сару Соррибес-Тормо в 1-м раунде Олимпиады в Париже

28 июля 2024, 16:25 | Обновлено 28 июля 2024, 16:30
1107
0
Чемпионка Уимблдона стартовала на ОИ-24. В 1/8 может сыграть со Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

10-я ракетка мира Барбора Крейчикова из Чехии успешно стартовала на Олимпийских играх 2024 в Париже, которые проводятся на кортах Ролан Гаррос.

В 1-м раунде чешка в трех сетах не без проблем переиграла Сару Соррибес-Тормо (Испания, WTA 71) за 2 часа и 55 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/32 финала

Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Барбора Крейчикова (Чехия) [9] – 6:4, 0:6, 6:7 (2:7)

Это была третья встреча соперниц. Барбора выиграла все 3 очных поединка.

Во 2-м раунде Крейчикова сыграет против Ван Синьюй (Китай, WTA 36). Интересно, что в случае победы над китаянкой Барбора выйдет в 1/8 финала, где может встретится с Элиной Свитолиной. Элина ранее также успешно стартовала на ОИ-24, а во 2-м раунде поборется либо против Джессики Пегулы, либо против Виктории Голубич.

Крейчикова продлила свой винстрик до 8 матчей. До старта Олимпиады она завоевала титул Уимблдона-2024.

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Сара Соррибес-Тормо Барбора Крейчикова теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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