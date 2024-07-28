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  4. Юрий ВИРТ: «Звягель мог навести шум в Первой лиге»
Украина. Первая лига
28 июля 2024, 16:00 |
225
0

Юрий ВИРТ: «Звягель мог навести шум в Первой лиге»

Экс-тренер «Звягеля – о снятии клуба с чемпионата

28 июля 2024, 16:00 |
225
0
Юрий ВИРТ: «Звягель мог навести шум в Первой лиге»
НК Верес. Юрий Вирт

Юрий Вирт, который работал главным тренером «Звягеля», поделился своим мнением по поводу снятия клуба с чемпионата Первой лиги:

– Не жалеете, что ради работы в «Звягеле» оставили работу телевизионным экспертом на УПЛ ТВ?
– Ни в коем случае. Работа на телевидении – классный опыт, но я – тренер, и с радостью отозвался по приглашению Дмитрия Сергеевича Костюка. Я чувствую себя в своей тарелке у поля. К сожалению, моя история в «Звягеле» продлилась всего 3 месяца. Амбиции у команды были. Хотелось бы поработать с этими игроками, но не все от нас зависело. Команда строилась хорошая. Мы бы точно могли навести шум в Первой лиге.

– Даже так? В дебютном сезоне?
– Был такой период, когда мы готовились к чемпионату и «Полесье» отдавало нам в аренду Ндукве, Янакова и Грицука. Когда играть «стыки» с «хустом», команда хорошо подготовилась. Следует поблагодарить руководителей «Полесья», которые предоставили нам шикарные условия. Две недели готовились – и игра показала, что по делу их обыграли. Я почувствовал кайф, адреналин, чего не хватало в телевизионной студии. Буду ждать с нетерпением нового вызова.

– Какие у вас были ощущения перед дебютом клуба в Первой лиге?
– Я видел, что нам нужно закрыть 2-3 позиции – и «Звягель» точно боролся бы за УПЛ. Я думаю, что команда могла смело сражаться за топ-4 в Первой лиге. Поверьте мне, «Звягель» точно стал одним из открытий Первой лиги. Досадно, что за неделю до начала чемпионата команда снялась.

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Юрий Вирт Звягель Первая лига Украины
Олег Дидух Источник: Украинский футбол
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