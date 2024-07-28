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  4. Клаусула – 50 млн евро. Скауты Шахтера изучают 16-летнего Вини Ферраза
Украина. Премьер лига
28 июля 2024, 15:25 |
1169
10

Клаусула – 50 млн евро. Скауты Шахтера изучают 16-летнего Вини Ферраза

В сферу внимания «горняков» попал талант бразильского «Гремио»

28 июля 2024, 15:25 |
1169
10
Клаусула – 50 млн евро. Скауты Шахтера изучают 16-летнего Вини Ферраза
instagram.com/vinifeerraz

Как сообщает журналист Эдуардо Габардо, в поле зрения чемпиона Украины «Шахтера» попал 16-летний нападающий юношеской команды «Гремио» Вини Ферраз.

В настоящий момент скаутская служба донецкого клуба очень внимательно изучает возможности Ферраза, который способен сыграть как в центре нападения, так и на флангах атаки.

Несмотря на свой юный возраст, Ферраз прекрасно проявил себя в составе «Гремио» U-20, которая сейчас пребывает в прекрасной форме и добыла 9 побед в 13 последних матчах.

Известно, что контракт Вини Ферраза с «Гремио» рассчитан до 2026 года, а прописанная в нем клаусула составляет 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтеру» удалось сэкономить более миллиона евро на трансфере Марлона Гомеса, выплатив досрочно остаток долга по футболисту в пользу его экс-клуба «Васко да Гама».

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Алексей Сливченко Источник: GaúchaZH
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Комментарии 10
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Умник
Мля та заявитесь уже в Бразильскую Серия А
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+5
Pavel_i_CO
Днонєтскіє пам'ятають, що в Україні все ще діє ліміт на легіонерів?) 
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+3
ALKOSruLKA
таку суму за юнака можуть дозволити лише топи
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+2
samird
Та не смішіть. З тим же успіхом та перспективами я можу вивчати Прісциллу Рікарт. 
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0
New Zealander
Треба брати. 
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-3
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