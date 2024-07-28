Клаусула – 50 млн евро. Скауты Шахтера изучают 16-летнего Вини Ферраза

Как сообщает журналист Эдуардо Габардо, в поле зрения чемпиона Украины «Шахтера» попал 16-летний нападающий юношеской команды «Гремио» Вини Ферраз.

В настоящий момент скаутская служба донецкого клуба очень внимательно изучает возможности Ферраза, который способен сыграть как в центре нападения, так и на флангах атаки.

Несмотря на свой юный возраст, Ферраз прекрасно проявил себя в составе «Гремио» U-20, которая сейчас пребывает в прекрасной форме и добыла 9 побед в 13 последних матчах.

Известно, что контракт Вини Ферраза с «Гремио» рассчитан до 2026 года, а прописанная в нем клаусула составляет 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтеру» удалось сэкономить более миллиона евро на трансфере Марлона Гомеса, выплатив досрочно остаток долга по футболисту в пользу его экс-клуба «Васко да Гама».