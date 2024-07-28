Защитник Жироны призвал Довбика остаться в клубе

34-летний испанский защитник «Жироны» Давид Лопес поделился своим мнением по поводу возможного ухода украинского форварда Артема Довбика нынешним летом:

«Это немного странная ситуация, потому что мы не знаем, чем это закончится, но самое главное, что он спокоен.

Если бы это зависело от меня, я бы сказал ему остаться. Сейчас он один из нас, но что бы он ни решил, это всегда будет его дом».

Ранее сообщалось о том, что Довбик принял решение перейти в «Рому», отказавшись от варианта с «Атлетико» Мадрид.