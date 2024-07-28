Испания28 июля 2024, 15:17 |
995
0
Защитник Жироны призвал Довбика остаться в клубе
Давид Лопес – о возможном трансфере украинца
28 июля 2024, 15:17 |
995
0
34-летний испанский защитник «Жироны» Давид Лопес поделился своим мнением по поводу возможного ухода украинского форварда Артема Довбика нынешним летом:
«Это немного странная ситуация, потому что мы не знаем, чем это закончится, но самое главное, что он спокоен.
Если бы это зависело от меня, я бы сказал ему остаться. Сейчас он один из нас, но что бы он ни решил, это всегда будет его дом».
Ранее сообщалось о том, что Довбик принял решение перейти в «Рому», отказавшись от варианта с «Атлетико» Мадрид.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 27 июля 2024, 23:15 4
Женскую сборную Канады обвинили в шпионаже
Бокс | 27 июля 2024, 16:56 0
Малик Скотт высказался о бое-реванш
Футбол | 28.07.2024, 10:42
Футбол | 28.07.2024, 04:45
Бокс | 28.07.2024, 01:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.07.2024, 01:59 1
27.07.2024, 22:59
27.07.2024, 21:01 8
27.07.2024, 22:28 6
27.07.2024, 20:15 42
27.07.2024, 20:05 123
27.07.2024, 07:25 8