Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Жироны призвал Довбика остаться в клубе
Испания
28 июля 2024, 15:17 |
995
0

Защитник Жироны призвал Довбика остаться в клубе

Давид Лопес – о возможном трансфере украинца

28 июля 2024, 15:17 |
995
0
Защитник Жироны призвал Довбика остаться в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Лопес

34-летний испанский защитник «Жироны» Давид Лопес поделился своим мнением по поводу возможного ухода украинского форварда Артема Довбика нынешним летом:

«Это немного странная ситуация, потому что мы не знаем, чем это закончится, но самое главное, что он спокоен.

Если бы это зависело от меня, я бы сказал ему остаться. Сейчас он один из нас, но что бы он ни решил, это всегда будет его дом».

Ранее сообщалось о том, что Довбик принял решение перейти в «Рому», отказавшись от варианта с «Атлетико» Мадрид.

По теме:
Клаусула – 50 млн евро. Скауты Шахтера изучают 16-летнего Вини Ферраза
Атлетико сдался в борьбе за Довбика. Ему уже нашли альтернативу
Источник: Челси не заинтересован в подписании Лунина
Давид Лопес Сильва Жирона Артем Довбик трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал на ОИ. С футбольной сборной сняли 6 очков, тренера отстранили
Олимпийские игры | 27 июля 2024, 23:15 4
Скандал на ОИ. С футбольной сборной сняли 6 очков, тренера отстранили
Скандал на ОИ. С футбольной сборной сняли 6 очков, тренера отстранили

Женскую сборную Канады обвинили в шпионаже

«Этот бой будет худшим для него». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 27 июля 2024, 16:56 0
«Этот бой будет худшим для него». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри
«Этот бой будет худшим для него». Тренер Уайлдера – о реванше Усик – Фьюри

Малик Скотт высказался о бое-реванш

Крах 6-кратного чемпиона Франции. Что творится с клубом Даниила Игнатенко
Футбол | 28.07.2024, 10:42
Крах 6-кратного чемпиона Франции. Что творится с клубом Даниила Игнатенко
Крах 6-кратного чемпиона Франции. Что творится с клубом Даниила Игнатенко
Таблица коэффициентов. Итоги евронедели: победа Динамо, неудача Полесья
Футбол | 28.07.2024, 04:45
Таблица коэффициентов. Итоги евронедели: победа Динамо, неудача Полесья
Таблица коэффициентов. Итоги евронедели: победа Динамо, неудача Полесья
Зрелищный поединок. Джойс и Чисора сумели развлечь публику в Лондоне
Бокс | 28.07.2024, 01:40
Зрелищный поединок. Джойс и Чисора сумели развлечь публику в Лондоне
Зрелищный поединок. Джойс и Чисора сумели развлечь публику в Лондоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как ветеран Чисора отправил Джо Джойса в нокдаун в 9-м раунде
ВИДЕО. Как ветеран Чисора отправил Джо Джойса в нокдаун в 9-м раунде
28.07.2024, 01:59 1
Бокс
В овертайме определен победитель чемпионата Европы 2024 WU-19
В овертайме определен победитель чемпионата Европы 2024 WU-19
27.07.2024, 22:59
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Украины
27.07.2024, 21:01 8
Олимпийские игры
Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор
Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор
27.07.2024, 22:28 6
Олимпийские игры
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
Все по 3 очка! Украина делит второе место с Марокко в турнирной таблице ОИ
27.07.2024, 20:15 42
Олимпийские игры
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
Фантастическая развязка. Сборная Украины U-23 в меньшинстве одолела Марокко
27.07.2024, 20:05 123
Футбол
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
Клуб АПЛ сделал предложение по трансферу Лунина. Известно, что дают
27.07.2024, 07:25 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем