КЕВИН: «Шахтер подходит к сезону в великолепной форме»
Хавбек «Шахтера» – о подготовке к сезону
Полузащитник донецкого «Шахтера» Кевин прокомментировал завершение предсезонной подготовки донецкого клуба:
– Кевин, летние тренировочные сборы подошли к концу, «Шахтер» сыграл заключительный матч с «Динамо» (Загреб). Какой твой комментарий по поводу этой игры?
– Считаю, это была очень хорошая возможность подготовиться для нас как команды. По моему мнению, мы подходим к сезону в прекрасной форме. В целом я доволен игрой с «Динамо» (Загреб).
– Во втором тайме ты отметился забитым мячом, прекрасно справился в том эпизоде, забил действительно яркий гол. Вспомни и опиши этот момент.
– Этот гол мы отрабатывали на тренировках. Имею в виду именно структуру командной игры, к которой пришли во время гола, и я очень рад, что смог отличиться.
– После игры мы заметили, что ты имел личный разговор с Марио Станичем. Что он тебе говорил?
– Он сказал, чтобы я уделял больше внимания изучению различных аспектов игры на поле, а также поздравил меня с забитым мячом.
– В целом какие впечатления у тебя остались после месяца тренировочных сборов? Какие навыки удалось улучшить и как оцениваешь все наработки, которые удалось команде реализовать?
– Как уже отмечал, это был действительно крутой месяц. Мы смогли овладеть немало нового, особенно учитывая командную игру. Убежден, что вместе будем достигать успехов.
– Вскоре начнется сезон. Какие личные цели ставишь себе и какие командные амбиции у вас есть?
– Моя главная цель – продолжать становиться лучшей версией себя на поле: играть, забивать, ассистировать и одерживать победы вместе с «Шахтером».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бордо» был понижен до третьего дивизиона, а затем подал заявление о банкротстве…
Судьи по итогам 10 раундов единогласно отдали предпочтение Чисоре