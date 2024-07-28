КЕВИН: «Шахтер подходит к сезону в великолепной форме»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Кевин прокомментировал завершение предсезонной подготовки донецкого клуба:

– Кевин, летние тренировочные сборы подошли к концу, «Шахтер» сыграл заключительный матч с «Динамо» (Загреб). Какой твой комментарий по поводу этой игры?

– Считаю, это была очень хорошая возможность подготовиться для нас как команды. По моему мнению, мы подходим к сезону в прекрасной форме. В целом я доволен игрой с «Динамо» (Загреб).

– Во втором тайме ты отметился забитым мячом, прекрасно справился в том эпизоде, забил действительно яркий гол. Вспомни и опиши этот момент.

– Этот гол мы отрабатывали на тренировках. Имею в виду именно структуру командной игры, к которой пришли во время гола, и я очень рад, что смог отличиться.

– После игры мы заметили, что ты имел личный разговор с Марио Станичем. Что он тебе говорил?

– Он сказал, чтобы я уделял больше внимания изучению различных аспектов игры на поле, а также поздравил меня с забитым мячом.

– В целом какие впечатления у тебя остались после месяца тренировочных сборов? Какие навыки удалось улучшить и как оцениваешь все наработки, которые удалось команде реализовать?

– Как уже отмечал, это был действительно крутой месяц. Мы смогли овладеть немало нового, особенно учитывая командную игру. Убежден, что вместе будем достигать успехов.

– Вскоре начнется сезон. Какие личные цели ставишь себе и какие командные амбиции у вас есть?

– Моя главная цель – продолжать становиться лучшей версией себя на поле: играть, забивать, ассистировать и одерживать победы вместе с «Шахтером».