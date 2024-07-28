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Теннис
28 июля 2024, 15:04 | Обновлено 28 июля 2024, 15:20
1411
2

У Свитолиной украли кроссовки на Олимпиаде в Париже

Элины забыла их в раздевалке, а на следующий день они пропали

28 июля 2024, 15:04 | Обновлено 28 июля 2024, 15:20
1411
2
У Свитолиной украли кроссовки на Олимпиаде в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

У украинской теннисистки Элины Свитолиной украли кроссовки на Олимпиаде в Париже.

Об это рассказал Юрий Сосновский, комментатор матча первого раунда, в котором украинка играет против японки Моюки Утидзимы.

«У Элины случилась небольшая неприятность. Вчера она оставила в раздевалке свои кроссовки. Сегодня утром приехала, а их уже не было. Наверное, кто--то забрал на сувениры.

Там главное не столько кроссовки, сколько специальная ортопедическая стелька. Она у нее тоже не единственная, но все равно такая неприятность случилась», – сказал Сосновский, который является пресс-секретарем Федерации тенниса Украины.

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Элина Свитолина Олимпийские игры 2024 Моюка Утидзима теннис на Олимпиаде
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Wlad West
Вор сто процентов чернодупый их в лягушатнике - каждый второй.)))
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ALKOSruLKA
Хай скине номер карти, задонатимо на нові устілки!
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