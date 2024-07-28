У Свитолиной украли кроссовки на Олимпиаде в Париже

У украинской теннисистки Элины Свитолиной украли кроссовки на Олимпиаде в Париже.

Об это рассказал Юрий Сосновский, комментатор матча первого раунда, в котором украинка играет против японки Моюки Утидзимы.

«У Элины случилась небольшая неприятность. Вчера она оставила в раздевалке свои кроссовки. Сегодня утром приехала, а их уже не было. Наверное, кто--то забрал на сувениры.

Там главное не столько кроссовки, сколько специальная ортопедическая стелька. Она у нее тоже не единственная, но все равно такая неприятность случилась», – сказал Сосновский, который является пресс-секретарем Федерации тенниса Украины.