Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№31 WTA) начнет выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче первого раунда украинка сразится с Моюкой Утидзимой из Японии (№66 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №13 после матча Ван – Корпач. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла один поединок.

В следующем раунде победительница матча сыграет с американкой Джессикой Пегулой (№6 WTA) или швейцаркой Викторией Голубич (№79 WTA).

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