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  4. Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис
27 июля 2024, 22:48 |
1004
0

Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на Олимпиаде в Париже

27 июля 2024, 22:48 |
1004
0
Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

28 июля украинская теннисистка Элина Свитолина (№31 WTA) начнет выступления на Олимпийских играх в Париже.

В матче первого раунда украинка сразится с Моюкой Утидзимой из Японии (№66 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №13 после матча Ван – Корпач. Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка выиграла один поединок.

В следующем раунде победительница матча сыграет с американкой Джессикой Пегулой (№6 WTA) или швейцаркой Викторией Голубич (№79 WTA).

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Олимпийские игры 2024 смотреть онлайн теннис на Олимпиаде Элина Свитолина Моюка Утидзима
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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